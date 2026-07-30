헤어진 뒤가 더 위험했다···이별 전후 폭력 겪은 여성 3년 새 늘어

연인이나 배우자와 헤어지는 과정에서 폭력을 경험한 여성들의 피해율이 3년 전보다 높아진 것으로 나타났다. 여성의 스토킹 피해 경험률도 남성보다 1.5배 높은 것으로 조사됐다.

성평등가족부는 지난해 전국 만 19세 이상 성인 9077명을 대상으로 실시한 ‘2025년 가정폭력 실태조사’ 결과를 30일 발표했다. 이 조사는 가정폭력방지법에 따라 2004년부터 3년마다 시행되고 있다.

조사 결과를 보면 이혼·별거·동거 종료를 경험한 사람 가운데 50.0%는 헤어진 전후 배우자나 파트너로부터 신체적·성적·경제적·정서적 폭력이나 통제를 경험했다고 답했다. 이는 현재 배우자나 파트너로부터 한 번 이상 폭력을 경험했다고 응답한 비율(14.4%)보다 3배 이상 높은 수준이다.

전체 피해 경험률은 3년 전 조사(50.8%)와 비슷했지만 여성 피해율은 증가했다. 여성의 피해율은 54.5%에서 59.6%로 높아진 반면 남성은 47.4%에서 40.0%로 낮아졌다.

이별 전후 스토킹 피해도 여성에게 더 많이 나타났다. 여성의 스토킹 피해 경험률은 29.1%로 남성(18.9%)보다 약 1.5배 높았다. 특히 스토킹 피해 여성의 38.2%는 신체적·성적·경제적·정서적 폭력과 통제, 스토킹 등 여러 유형의 폭력을 함께 경험한 것으로 조사됐다. 남성은 같은 응답 비율이 8.0%였다.

이번 조사에는 디지털 기기를 이용한 감시와 통제, 기술을 활용한 스토킹 관련 내용이 새롭게 포함됐다. 위치 추적, 일상 감시, 온라인 활동 제한, SNS를 통한 감시와 개인정보 유포 등이 조사 대상에 포함됐다.

피해를 경험한 뒤 도움을 요청하는 경우는 많지 않았다. 폭력 피해 당시 ‘별다른 대응을 하지 않았다’는 응답은 68.5%였고 주변 사람이나 기관에 도움을 요청하지 않았다는 응답도 80.9%에 달했다. 대응하지 않은 이유로는 ‘그 순간만 넘기면 될 것 같아서’ ‘폭력이 심각하지 않다고 생각해서’ ‘창피하고 자존심이 상해서’ 등이 꼽혔다.

배우자나 파트너로부터 폭력을 경험한 사람의 전체 비율은 감소했다. 최근 1년간 신체적·성적·경제적·정서적 폭력 중 하나 이상을 경험한 비율은 5.9%로, 2022년(7.6%)보다 1.7%포인트 낮아졌다. 신체·성적·정서적 폭력은 줄었지만 경제적 폭력은 0.4%에서 0.6%로 소폭 증가했다.

연구진은 폭력 피해율 감소가 예방 정책과 사회적 인식 변화의 영향일 수 있다고 분석했다. 다만 피해 사실을 숨기거나 드러내지 않는 경우가 있어 실제 피해 규모가 조사 결과보다 클 가능성도 있다고 설명했다.

정부는 이번 조사 결과를 바탕으로 친밀관계 폭력 대응을 강화할 계획이다. 스토킹 잠정조치 기간 연장, 고위험 피해자 보호 확대, 온라인 스토킹 피해자의 개인정보 삭제 지원을 위한 법 개정, 친밀관계 폭력 사망사건 사례분석 제도 도입 등을 추진한다.