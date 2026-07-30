불 난 인천 쿠팡물류센터 압수수색···경찰 “화재 원인 규명 목적”

경찰이 인천 쿠팡물류센터 화재 원인을 규명하기 위해 강제수사에 착수했다.

인천경찰청 ‘석남동 쿠팡 물류센터 화재 수사 전담팀’은 30일 오전 10시부터 인천 서해구에 있는 인천 쿠팡물류센터 인근에 있는 쿠팡 사무실에 대해 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

이번 압수수색에는 수사관 30명을 동원했으며, 화재 당시 발화 장면이 담긴 물류센터 6층 폐쇄회로(CC)TV 영상 원본과 소방 관련 서류는 물론, 화재와 관련된 각종 자료를 확보하기 위해서다.

아직까지 이번 화재와 관련한 입건자는 없다.

경찰 관계자는 “불이 난 물류센터 인근에 별도의 쿠팡 사무실이 있어 이곳에 대해 압수수색을 진행하하고 있다”며 “압수물 분석이 마무리되면 쿠팡 관계자를 불러 조사할 예정”이라고 말했다.

인천 쿠팡물류센터 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 6층에서 발생해 109시간 40여분 만인 지난 22일 오후 8시 35분쯤 완전히 진화됐다. 불이 난 쿠팡 32물류센터는 지하 1층, 지상 8층, 연면적 29만9천㎡ 규모이다.

불이 나자 물류센터 직원 121명을 자력 대피했고, 불을 끄던 소방관 2명이 연기흡입과 탈진으로 병원 치료를 받았다.