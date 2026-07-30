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‘미성년자 성매수 혐의’ 최영중 전 청주시의원, 영장심사 출석···취재진 질문엔 ‘묵묵부답’

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본문 요약

미성년자 성매수 등 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 영장실질심사에 출석했다.

앞서 검찰은 지난 28일 오후 미성년자의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 최 전 의원에 대한 구속영장을 청구했다.

영장에는 피해자 측이 제출한 증거와 최 전 의원이 사용한 휴대전화·PC 저장장치의 디지털포렌식 분석 자료, 피의자 신문조서 등이 종합적으로 담긴 것으로 전해졌다.

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‘미성년자 성매수 혐의’ 최영중 전 청주시의원, 영장심사 출석···취재진 질문엔 ‘묵묵부답’

입력 2026.07.30 14:02

수정 2026.07.30 14:13

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  • 이삭 기자

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성착취물 제작 혐의도···구속 여부 오늘 밤 늦게 결정

아동 성매수 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 청주지법에 출석하고 있다. 연합뉴스.

아동 성매수 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 청주지법에 출석하고 있다. 연합뉴스.

미성년자 성매수 등 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 영장실질심사에 출석했다.

청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 30일 오후 2시부터 미성년자의제강간 등의 혐의를 받는 최 전 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

이날 검은색 정장에 흰색 마스크를 착용하고 법원을 찾은 최 전 의원은 ‘혐의를 인정하느냐’, ‘미성년자인 것을 몰랐느냐’는 취재진 질문에 아무런 대답도 하지 않았다.

최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 A양을 대상으로 범행을 저지른 혐의를 받는다. 성착취물 제작 등의 혐의도 있다.

A양 부모는 지난 2월 말 딸의 휴대전화에서 최 전 의원과의 대화 기록을 확인하고 대전의 한 경찰서에 고소장을 제출했다. 청원경찰서는 3월 말 사건을 넘겨받아 수사를 진행 중이다.

그는 지난 5월23일과 7월27일 두 차례 진행된 경찰 조사에서 “성매수 사실은 인정하지만 미성년자인 줄은 몰랐다”고 진술하며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

또 경찰의 휴대전화 임의제출 요구에 사설 업체에 디지털포렌식을 맡겨 소지하고 있지 않다는 이유로 응하지 않았다. 이후 제출한 사설 포렌식 결과물은 경찰이 직접 포렌식 한 결과와 일부 차이가 있었던 것으로 알려졌다.

앞서 검찰은 지난 28일 오후 미성년자의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매·성착취물 제작·성착취 목적 대화) 혐의로 최 전 의원에 대한 구속영장을 청구했다.

영장에는 피해자 측이 제출한 증거와 최 전 의원이 사용한 휴대전화·PC 저장장치의 디지털포렌식 분석 자료, 피의자 신문조서 등이 종합적으로 담긴 것으로 전해졌다.

검찰은 또 최 전 의원의 최근 1년(2025년 7월~2026년 7월)간 통신 기록을 확보하기 위한 통신영장도 청구했다. 앞서 청주지검은 지난 23일 최 전 의원의 통신사업자에 최근 1년 치 휴대전화 통신기록 보전을 요청했다.

최 전 의원의 구속 여부는 이날 오후 늦게 나올 것으로 보인다.

영문번역(English Translation)
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