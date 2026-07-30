금감원 “ETF신탁, 보유기간 짧을 땐 후취수수료 유리”

단기매매 불리한 선취형 급증 소비자경보 ‘주의’ 발령

70대인 A씨는 지난 1월 초 반도체 관련 상장지수펀드(ETF)를 편입한 신탁 상품을 은행에서 1억원어치 매수했다. 6개월간 운용한 결과 평가금액은 1억 7900만원으로 증가했지만 선취수수료로 1704만원을 냈다. A씨가 같은 상품을 후취수수료 방식을 택했다면 수수료 비용은 56만원으로 줄고, 운용결과 평가금액은 2억원으로 늘었을 것으로 추정됐다.

금융감독원은 은행들이 판매하는 ETF 신탁상품 거래시 소비자경보 ‘주의’ 단계를 발령하고, 단기 매매시 수수료를 나중에 내는 방식이 유리하다고 유의사항을 30일 발표했다.

ETF신탁은 특정금전신탁에 ETF를 편입한 신탁 상품으로, 자본시장법상 투자중개업이 불가능한 은행들이 ETF를 판매하기 위해 신탁 형태로 만들었다. 단일 ETF를 편입한 신탁은 증권사가 중개하는 ETF와 사실상 동일하지만 수수료가 약 1%에 달한다.

또 목표수익률(1~5%) 달성 시 자동 해지돼 계속 투자하려면 재가입 해야 하고, 이때 수수료가 추가로 붙는 형태다. 특히 연 1% 내외의 수수료를 부과하는 후취형과 달리 선취형은 가입 시점에 1%가량 수수료를 책정해 단기매매에 불리하다. A씨가 자본금 1억원을 투입해 자본금 대비 17%를 수수료로 부담한 것도 6개월간 13번 해지와 재가입을 반복했고, 재가입 때마다 선취형을 선택했기 때문이다.

금감원에 따르면 지난해 1월부터 올해 5월까지 은행들이 판매한 ETF신탁 규모는 66조원에 달할 정도로 급증했다. 이중 64조원을 주요 6개 은행이 판매했다. 올해 5월 한달간 판매액이 10조8000억원으로 지난해 12월(1조2000억원) 대비 8.8배 급증했다. 1년5개월간 6개 은행에서 ETF신탁에 투자한 고객의 매각이익은 2조9100억원이었는데, 이 기간 신탁수수료만 3948억원에 달했다. 소비자 입장에선 투자이익의 약 14%를 수수료로 낸 셈이다.

금감원은 목표수익률을 낮게 설정하면 잦은 매매와 수수료 부담으로 이어질 수 있고, 은행 ETF신탁은 단타 거래에 적합하지 않았고 당부했다.

금감원은 업계와 TF를 구성해 ETF를 포함한 신탁 관련 수수료 체계 전반의 개선 사항을 논의할 예정이라고 밝혔다.