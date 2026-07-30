‘재정 위기’ 대전시, 대형사업 37건 폐기·재검토···간부 업추비 20% 삭감

재정 위기를 호소하고 있는 대전시가 사업비 100억원 이상의 대형사업 37개를 폐지·재검토하고, 간부공무원 업무추진비를 줄이는 등 재정 혁신 방안을 추진하기로 했다.

허태정 대전시장은 30일 시청 브리핑룸에서 가진 기자회견을 통해 “민선 9기 재정 운영의 기본 방향을 ‘재정 혁신을 통한 미래 투자로의 전환’으로 정했다”며 “단기적으로 선택과 집중을 통해 핵심사업 재원을 마련하고, 중장기적으로는 지속가능한 재정 운영체계를 확립해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

대전시의 재정 혁신은 지속적인 세수 감소와 대형사업 추진에 따른 재정 위기를 극복하기 위한 것이다. 시는 올해 계획한 사업을 모두 추진하면 5482억원의 예산 부족분이 발생하고, 내년부터는 연평균 예산 부족액이 6955억원에 이를 것으로 보고 있다. 지방채도 2022년 1조43억원에서 지난해 1조5864억원으로 늘어나 갈수록 재정 압박이 커질 수 있다는 판단이다.

시는 올해 재정 혁신 첫 단계로 총사업비 100억원 이상 사업 중 불요불급하거나 실효성이 낮고 과잉투자 우려가 있다고 판단되는 사업을 정리하기로 했다. 당장 폐지되는 일몰 사업에는 나라사랑공원과 보문산 전망타원 조성, 한밭수목원 목조브릿지 건립 등 모두 8건이 포함됐다. 이들 사업의 전체 사업비는 5259억원 규모이며, 일몰로 올해 절감 가능한 예산은 85억원 정도다.

제2시립미술관과 음악전용공연장 건립, 3칸 굴절버스, 계족산 자연휴양림과 보문산 수목원 조성 등 29개 사업은 장기 재검토 사업으로 분류됐다. 장기 재검토 사업의 경우 당장 폐기는 하지 않는 대신 향후 사업 타당성이 확보되고 재정 여건이 개선되면 재추진 여부를 검토할 방침이다. 총 1조7405억원 규모의 장기 재검토 사업 추진을 멈추면 올해 1697억원의 예산 지출이 줄어든다.

규모나 시기를 조정하는 사업들도 있다. 가구당 최대 500만원을 지원하는 청년부부 결혼장려금과 어르신 무임교통 지원은 내년부터 지원 규모를 줄이고, 보문산 프르내 자연휴양림 조성 사업 등 5개도 예산 규모를 줄여 총 156억원을 절감하기로 했다. 평촌일반산업단지와 대억연구개발특구 동측진입도로 조성 등 29개 사업은 시기를 조정해 당장 투입돼야 할 예산 부담을 줄인다. 이 같은 사업 조정을 통해 올해 지출을 줄일 수 있는 예산은 총 4959억원으로 추산된다.

시는 내부적으로 경비 절감도 병행한다. 시장을 비롯한 간부공무원 업무추진비를 20% 이상 삭감하고, 근무방식 개선을 통해 초과근무수당 지출을 줄이는 동시에 국외여비와 용역비 등도 줄여나가기로 했다. 이를 통해 연간 100억원 이상 예산 지출을 줄인다는 계획이다.

시는 이런 방식으로 3년 정도 허리띠를 졸라매면 어느정도 재정 건전성이 확보될 것으로 보고 있다. 허 시장은 “재정 건전화 노력이 불가피하지만 분야별로 꼭 필요한 사업은 추진하고 미래산업과 청년, 시민 안전과 건강을 위한 투자는 아끼지 않겠다”면서 “시민 혈세를 아껴 미래투자 재원을 확보하고 시민들을 위해 쓰겠다”고 말했다.