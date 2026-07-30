설 연휴·지역축제·영화 흥행 등 효과 ‘톡톡’···1분기 인구감소지역 활력

지난 1분기 설 연휴와 지역 축제, 영화 흥행 등의 영향으로 인구감소지역 생활인구가 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.

행정안전부는 국가데이터처와 함께 집계한 ‘2026년 1분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과’를 30일 발표했다. 생활인구는 등록인구(주민등록인구·등록외국인)에 월 1회 이상·하루 3시간 이상 머문 체류인구를 더한 개념이다.

89개 인구감소지역 생활인구는 1월 약 2226만명, 2월 약 2582만명, 3월 약 2337만명으로 집계됐다. 1월과 3월은 전년 동월 대비 각각 351만명, 25만명 감소했으나 2월은 560만명 증가했다. 행안부는 “지난 2월에는 설 명절 전후 최대 5일간의 연휴 영향으로 생활인구가 큰 폭으로 증가했다”고 설명했다. 2월 생활인구 가운데 체류인구는 약 2098만명으로, 등록인구(약 484만명)의 4.3배에 달했다.

지역 축제와 문화 콘텐츠가 생활인구 증가에 힘을 보탰다. 월별로 생활인구 증가 폭이 가장 컸던 지역은 1월 강원 화천, 2월 충남 공주, 3월 강원 영월과 전남 구례였다.

1월에는 화천 산천어축제, 2월에는 공주 군밤축제, 3월에는 구례 산수유꽃축제 등이 열려 방문객 유입을 이끌었다. 특히 지난 2월4일 국내에서 개봉해 누적 관객 수 1691만명을 기록한 영화 <왕과 사는 남자>의 영향으로 3월에 촬영지인 강원 영월을 찾는 관광객이 크게 늘었다.

체류인구의 체류 기간과 재방문율도 높게 나타났다. 평균 체류 일수는 3.4일, 평균 체류시간은 12.1시간, 평균 숙박 일수는 3.9일이었다. 대구 서구·남구, 경기 연천, 강원 양구, 전북 김제·정읍, 전남 영암·장성, 경북 고령·영천·성주·의성, 경남 함안 등 13개 지역은 최근 3개월 내 재방문율이 50%를 넘어 지속적인 방문이 이뤄지는 것으로 분석됐다.

1분기 체류 인구의 1인당 평균 카드 사용액은 12만7000원으로 지난해 같은 기간보다 증가했다. 전년 동월 대비 월별 카드 사용액은 2월(-4.0%)을 제외하고 1월(10.0%)과 3월(6.5%)에 크게 증가했다.

또 시도별로 생활인구 전체 카드 사용액 중 체류인구의 카드 사용액 비중이 약 25%에서 48%로 집계돼, 여러 지역에서 체류인구가 등록인구 못지않게 소비하며 지역 경제를 뒷받침하고 있는 것으로 나타났다.

김민재 행안부 차관은 “지난해 1분기보다 체류인구 규모와 카드 사용액이 늘어나 지역에 실질적인 활력을 불어넣고 있음을 확인했다”며 “앞으로도 생활인구가 지방소멸 위기를 극복하고 지역경제를 활성화하는 마중물 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.