‘큰 손’ 머스크, 트럼프에 지원사격···공화당에 다시 수천억 쏜다

테슬라·스페이스X의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 오는 11월 미국 중간선거에서 공화당에 다시 거액의 정치자금을 투입한다. 한때 공개적으로 갈등을 빚었던 도널드 트럼프 대통령과 사실상 정치적 동맹을 복원하며 공화당의 최대 ‘큰손’으로 복귀하는 모양새다.

미국 온라인 매체 액시오스는 29일(현지시간) 머스크가 휴면 상태였던 슈퍼팩(특별정치활동위원회)인 ‘아메리카 PAC’를 재가동해 중간선거에서 공화당 유권자 동원 활동을 지원할 계획이라고 보도했다.

머스크는 2024년 대선 당시 아메리카 PAC를 통해 2억6000만달러(약 3600억원) 이상을 투입하며 트럼프 대통령 당선에 핵심적인 역할을 했다. 당시 그는 미국 역사상 단일 선거에서 가장 많은 정치자금을 기부한 개인 후원자로 기록됐다. 이번에도 구체적인 지원 규모는 공개되지 않았지만, 당시와 맞먹는 수준의 자금이 투입될 것이라는 관측이 나온다.

아메리카 PAC는 방문 유세, 디지털 광고, 우편 홍보 등을 통해 중간선거에서 투표율이 상대적으로 낮은 보수층을 투표장으로 끌어내는 데 주력할 것으로 보인다. 이들은 지난 대선에서 6개 이상의 경합주에서 1000만 가구 이상을 직접 방문하며 유권자 동원에 나섰다. 이번 선거에서도 공화당의 다른 선거조직이 TV 광고 등 일반 선거운동을 맡고, 아메리카 PAC는 현장 조직을 활용한 유권자 동원에 집중할 계획이다.

액시오스는 이번 결정이 한때 공개적으로 충돌했던 트럼프 대통령과 머스크의 관계가 사실상 복원됐음을 보여주는 신호라고 분석했다. 머스크는 정부효율부(DOGE) 초대 수장을 지낸 뒤 트럼프 대통령의 핵심 국정과제였던 ‘크고 아름다운 법안(Big Beautiful Bill)’을 강하게 비판하며 제3당 창당 가능성까지 거론했다. 그러나 이후 양측의 갈등은 점차 누그러졌고 머스크는 다시 공화당 정치자금 모금에 참여하며 관계를 회복해 왔다.

공화당은 트럼프 행정부의 대이란 전쟁과 경제정책 논란 등으로 지지율이 하락하면서 하원은 물론 상원 다수당 유지도 장담하기 어려운 상황이다. 이에 막대한 선거자금을 앞세워 불리한 정치 지형을 극복한다는 전략을 세우고 있다.

현재 공화당은 민주당보다 3억달러 이상 많은 선거자금을 확보한 상태다. 여기에 친트럼프 최대 자금줄인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) Inc.’가 보유한 약 4억달러와 머스크의 지원까지 더해질 경우 양당 간 자금 격차는 더욱 커질 것으로 예상된다.

트럼프 측도 머스크의 복귀를 환영했다. 제임스 블레어 백악관 선임 정치고문은 액시오스에 “아메리카 PAC는 2024년 역사적인 유권자 동원 작전의 핵심 파트너였다”며 “2026년에도 공화당에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다. 이어 “우리는 다시 한번 상대를 능가하는 전략을 펼쳐 선거일까지 공화당 승리를 위해 총력을 다할 것”이라고 밝혔다. 아메리카 PAC의 앤드루 로메오 대변인도 “공화당이 올가을 의회 다수당을 유지할 수 있도록 마련한 선거 전략에 다시 참여하게 돼 기쁘다”고 말했다.