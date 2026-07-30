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중국의 올해 상반기 석탄화력 발전량 비중이 처음으로 50% 아래로 떨어졌다.

한국, 일본과 견줘도 중국의 석탄 발전 비중은 높은 편이다.

IEA는 2024년 기준 중국의 석탄 발전 비중을 약 60%로 추산한 바 있다.

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중국 상반기 석탄화력 발전 비중 첫 50% 밑으로···재생에너지는 40% 돌파

입력 2026.07.30 14:35

  • 전현진 기자

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지난 1월 중국 푸젠성 해상에 풍력발전 시설이 설치되고 있다. 신화통신연합뉴스

지난 1월 중국 푸젠성 해상에 풍력발전 시설이 설치되고 있다. 신화통신연합뉴스

중국의 올해 상반기 석탄화력 발전량 비중이 처음으로 50% 아래로 떨어졌다. 재생에너지 발전 비중은 사상 처음 40%를 넘어섰다.

30일(현지시간) 신화통신 등에 따르면 중국 국가에너지국은 이날 신문발표회에서 올해 1~6월 석탄화력 발전량이 2조5000억kWh로 전체 발전량의 49.7%를 기록했다고 밝혔다. 반기 기준으로 석탄화력 발전 비중이 50% 밑으로 내려온 것은 이번이 처음이다. 같은 기간 재생에너지 발전량은 2조kWh에 육박해 전체의 41.2%를 차지했다고 국가에너지국은 덧붙였다.

풍력·태양광 발전 부문도 빠르게 성장했다. 풍령·태양광 설비 합계는 19억5000만kW로 전년 대비 16.8% 늘었으며, 발전량은 1조2000억kWh를 돌파해 전체 사회 전력소비량의 4분의 1을 차지했다.

다만 중국의 석탄 발전 비중은 여전히 압도적으로 높은 수준이다. 국제에너지기구(IEA)의 2024년 기준 집계에 따르면 미국의 석탄 발전 비중은 16%, 유럽연합(EU)은 11%이다. 한국(28.7%), 일본(26.1%)과 견줘도 중국의 석탄 발전 비중은 높은 편이다. IEA는 2024년 기준 중국의 석탄 발전 비중을 약 60%로 추산한 바 있다.

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