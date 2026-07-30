[단독] 청와대 신임 해외언론비서관에 이승원 전 한양대 겸임교수

신임 대통령 해외언론비서관에 이승원 전 한양대 교육대학원 겸임교수가 내정된 것으로 30일 확인됐다.

청와대 관계자는 이 전 교수가 오는 31일부터 홍보소통수석실 산하 해외언론비서관으로 첫 출근을 한다고 밝혔다. 이 전 교수는 외신 기자들과 소통하며 외신 대변인 역할을 맡게 된다.

이 전 교수는 <이데일리>와 <내일신문> 기자를 지낸 기자 출신 시사평론가다. MBC 라디오 <이승원의 세계는 그리고 우리는> TBS <명랑시사 이승원입니다> OBS <이승원의 월드시사W> 진행을 맡았다.

저서로는 도널드 트럼프 미국 행정부 시대 국제 정세 변화를 다룬 <동맹이라는 거짓말>, 조 바이든 미국 행정부의 외교 정책을 다룬 <바이든 플랜> 등이 있다.

최성아 해외언론비서관은 최근 일신상의 이유로 사의를 표명했다.

청와대는 최근 행정관·행정요원을 대상으로 이재명 정부 출범 후 첫 대규모 승진 인사를 했다. 청와대는 지난 23일 강훈식 대통령비서실장 주재로 열린 전 직원 조회를 전후해 각 대상자에게 승진 인사 결과를 통보했다. 승진 인사 규모는 3~9급 68명으로 알려졌다.