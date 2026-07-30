이병훈 산업인력공단 이사장 “삼성전자 노조의 메가시티 반대는 과도”

노사관계 전문가에서 AI 시대 인력개발 수장으로

인공지능(AI)이 노동시장을 빠르게 바꾸고 있다. 이병훈 신임 한국산업인력공단 이사장은 산업화 시대 기능인력을 양성해온 공단이 이제 AI 시대 노동자의 재교육을 맡는 기관으로 바뀌어야 한다고 본다. 노동자가 변화에서 밀려나지 않으려면 새로운 직무를 배우는 ‘리스킬링(reskilling)’과 기존 직무의 능력을 높이는 ‘업스킬링(upskilling)’이 필요하다는 것이다. 공단의 행정과 직업훈련 사업에 AI를 적용하는 ‘스마트 직업능력개발(HRD)’ 구상도 내놨다.

이 이사장은 노사관계를 연구하며 사회 문제에 적극적으로 목소리를 내온 학자다. 그는 지난 28일 서울 영등포구 산업인력공단 서울남부지사에서 한 경향신문과의 인터뷰에서 전환기 직업훈련의 중요성을 강조했다. 삼성전자 노동조합이 정부의 ‘3대 메가프로젝트’ 구상에 반대한 데 대해서는 “과도하게 나간 것”이라고 말했다.

-노사관계 전문가인데 인력개발기관 수장을 맡게 된 이유는.

“최근 두 차례 대선에서 이재명 대통령의 노동 공약 마련에 참여했다. 새 정부가 출범한 후 정책 설계에 관여한 사람으로서 인력개발 정책을 맡아달라는 요청을 받았다. 저에게도 새로운 영역이었지만, 이재명 정부 노동정책의 성공을 위해 역할을 하고자 수락했다.”

-지금의 노동시장을 어떻게 진단하고 있나.

“AI 전환(AX)뿐 아니라 디지털 전환, 기후·생태 전환, 인구구조 변화가 동시에 진행되는 대전환의 시대다. 이런 변화는 산업과 경제를 넘어 노동시장에도 직접 영향을 미친다. 과거에도 기술이 일자리를 없앨 것이라는 우려가 있었지만 사라진 일자리보다 새로운 일자리가 더 많이 생겼다. 하지만 지금은 변화 속도가 너무 빠르다.

일단 사무직과 전문직이 먼저 영향을 받고 있다. 회계사나 변호사처럼 형식지 중심의 일은 AI가 빠르게 따라잡고 있지만 제조업이나 건설 현장의 숙련은 암묵지가 많아 시간이 더 걸린다. 그렇다고 몸을 쓰는 일이 영원히 안전하다는 뜻은 아니다. 결국 시간의 문제다.”

-대전환의 시대, 공단의 역할은 무엇인가.

“이런 변화에서 노동자가 배제되지 않으려면 리스킬링과 업스킬링이 필요하다. 산업화 시대 공단의 역할이 노동자에게 처음 기술을 가르치는 ‘스킬링’이었다면, 이제는 새로운 기술을 익히고 기존 역량을 높일 수 있도록 돕는 기관으로 바뀌어야 한다. 한 번 배운 기술로 평생 일하기 어려운 시대인 만큼 필요할 때마다 다시 배우는 평생직업능력개발 체계를 만드는 것이 중요하다.

기본은 AI 리터러시다. 누구나 AI를 업무와 일상에서 활용할 수 있어야 한다. 이후에는 AI를 자신의 업무에 접목해 생산성을 높일 수 있어야 한다. AI를 직접 개발하는 최고급 인재는 대학이 키우고, 공단은 일반 노동자가 현장에서 AI를 활용할 수 있도록 필요한 기술과 숙련을 가르치는 데 집중해야 한다.”

-공단 업무에 AI를 적용할 계획도 있나.

“스마트 HRD를 구상 중이다. 지금은 훈련과 자격 업무 상당 부분을 사람이 처리하지만, 데이터베이스를 구축하면 AI가 반복적인 행정업무를 맡을 수 있다. 그러면 직원들은 기업과 노동자에게 필요한 교육을 맞춤형으로 설계하고 상담하는 데 더 집중할 수 있다. 장기적으로는 AI가 개인별 경력과 학습 경로를 제안하는 서비스도 생각하고 있다.”

-직업훈련만으로 AI 시대 일자리 문제를 해결할 수 있을까.

“직업훈련은 노동 공급 측면의 정책이다. 하지만 공단이 일자리 수요까지 책임질 수는 없다. 예전에는 공장을 지으면 수많은 일자리가 생겼지만 지금은 아니다. 반도체 메가프로젝트를 추진해 생산이 늘어도 일자리가 얼마나 생길지는 별개의 문제다. 공단은 노동자가 변화에 대비할 수 있도록 준비시키는 역할을 한다. 일자리 창출은 국가와 사회가 함께 풀어야 할 과제다.”

-AI·반도체 인력 양성에서 공단은 어떤 역할을 할 수 있나.

“반도체 메가프로젝트에 필요한 인력을 양성해야 한다. 다만 삼성전자나 SK하이닉스 같은 대기업은 자체 교육체계를 갖추고 있다. 공단이 더 기여할 수 있는 곳은 1·2차 협력업체다. 기업이 필요로 하는 기술을 파악하고 훈련을 제공할 수 있을 것이다.”

-노사관계 전문가로서, 삼성전자 노조가 반도체 메가프로젝트에 반대한 것은 어떻게 보나.

“과도했다고 본다. 기존 공장을 옮기거나 현재 일자리를 없애는 문제라면 노조가 당연히 의견을 낼 수 있다. 하지만 지금 논의되는 것은 새로운 반도체 투자를 통해 일자리를 만드는 사업이다. 그것까지 반대하는 것은 조직 이기주의로 비칠 수 있다.”