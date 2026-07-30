한화그룹 ‘3형제’ 동반 승진…김동관 수석부회장으로 승계·경영체제 공고화

한화그룹이 김승연 회장의 세 아들인 김동관·동원·동선 3형제를 나란히 함께 승진시키는 인사를 단행했다. 이번 인사로 3형제 중심의 기업 승계와 경영체제가 한층 공고해질 것으로 전망된다.

한화그룹은 다음달 1일자로 주요 경영진 승진 및 5개 계열사 대표이사 내정 인사를 시행한다고 30일 밝혔다. 이번 인사로 김동관 한화그룹 부회장은 수석부회장으로 올라섰다. 김동원 한화생명 사장은 부회장으로, 김동선 한화비전 부사장은 사장으로 각각 승진했다.

한화그룹 관계자는 “김승연 회장의 3형제가 모두 업무 실적 평가를 좋게 받아 승진한 것에 큰 의미가 있다”며 “그룹의 방산, 조선·해양, 우주항공, 에너지 분야 등에서 사업전략 리더로서 비약적인 성과 창출을 완수한 점이 평가에 반영됐다”고 설명했다. 3형제가 사업 성과를 바탕으로 전면에 서면서 책임경영 강화와 함께 그룹 승계 구도 역시 보다 명확해졌다는 분석이 나온다.

수석부회장으로 승진한 김동관 수석부회장은 방산·해양·우주항공·에너지 사업을 총괄하며 글로벌 시장 성장을 이끌고 전략 프로젝트를 성공적으로 완수했다고 한다.

김동원 부회장은 금융 부문 디지털 혁신과 글로벌 사업 확장을 선도해 미래 성장 기반을 다진 성과를 인정받았다. 김동선 사장은 유통·레저·식음료 부문 확장과 함께 반도체 장비 시장 진출 등 첨단 산업 분야 성과를 반영해 승진 명단에 이름을 올렸다.

한화그룹은 5개 계열사 신임 대표이사 인사도 함께 단행했다. 한화에어로스페이스 사업부문 대표이사에는 이부환 유럽법인장이 내정돼 해외 방산 거점 구축을 주도한다. 한화시스템 대표이사에는 양기원 ㈜한화 글로벌부문 대표가, 한화임팩트 사업부문 대표이사에는 강정훈 한화토탈에너지스 대산공장장이 내정됐다. 한화자산운용 대표이사에는 임동준 전략사업Unit장이 발탁됐고, 한화세미텍 대표이사에는 김기철 한화비전 대표가 겸직 내정됐다.

이번에 내정된 신임 대표이사들은 향후 각 사의 주주총회와 이사회 등 공식 절차를 거쳐 대표이사로 최종 선임될 예정이다.