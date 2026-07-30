대한민국주주운동본부, 가칭 ‘국민과 주주’ 창당 돌입…주가 폭락 국면에 ‘정치세력화’ 시도

주주 이익단체인 대한민국주주운동본부가 정당(가칭 ‘국민과 주주’) 설립을 선언했다. 주주 권익 보호를 위해 정치적 대표성을 확보하겠다는 취지다.

대한민국주주운동본부는 30일 가칭 ‘국민과 주주’ 창당 준비에 돌입하며 전 국민 대상 발기인 모집을 시작했다고 밝혔다. 지난 5월 삼성전자 노사합의 반대 집회, 지난 22일 고용노동부 장관과 삼성전자·SK하이닉스 대표이사 고발 등에 이어 주주 운동이 정치세력화하는 흐름이다.

본부 측은 창당 선언과 함께 첫 번째 요구사항으로 대통령실 정책실장·고용노동부 장관 등 정부 관계자에 대한 인사 조치를 촉구했다. 회사의 이익 배분을 노사 교섭으로 이끌어 시장 원칙을 흔들고, 기업 이윤의 사회적 회수를 공론화하는 등 관치 행태로 자본시장 신뢰를 무너뜨렸다는 이유다.

본부 측은 최근 코스피 폭락 및 사상 최초 2거래일 연속 서킷브레이커 발동 등 증시 불안의 주요 원인으로 ‘관치와 반시장적 흐름’을 지목했다. 전날 SK하이닉스의 사상 최대 실적에도 주주환원책 부재로 인한 주가 급락, 기업 이익 배분의 노사 중심 결정 등을 지적하며 주주 소외 구조를 비판했다. 본부는 “시민단체의 언어로는 이 구조를 바꿀 수 없어 창당에 나섰다”며 “정부가 옳은 원칙 위에 설 때 이를 지지할 것이며, 정부가 원칙을 허물 때 국민 주주의 이름으로 맞설 것”이라고 밝혔다.

개별 기업 단위의 집회나 법적 대응을 넘어 ‘창당’이라는 직접 정치 세력화까지 등장한 배경에는 한국 자본시장의 체질 변화와 주주 권리 의식의 성숙이 깔려 있다는 분석이 나온다. 김대종 세종대학교 경영학부 교수는 “주주단체가 소송과 주주총회 활동을 넘어 직접 정치에 참여하려는 것은 자본시장에 대한 투자자들의 불만이 그만큼 커졌다는 신호”라며 “자본시장 선진화와 소액주주 보호에 대한 사회적 관심을 높이는 계기가 될 수 있다”고 말했다.

이창민 한양대 경영학부 교수도 “과거에는 자본시장 자체가 크지 않았고 투자자들도 단기 차익만 보겠다는 생각이 주를 이뤘으며, 기업이나 정치권도 투자자 보호 의식이 없었다”며 “최근 주주 권익 관련 논의가 활발해지는 것은 주식 시장이 크면서 주주들이 스스로 권리가 있다는 사실을 자각해 나가는 자연스러운 과정”이라고 말했다.

다만 이 교수는 “원론적으로 이익 단체가 창당하는 것 자체는 가능하지만, 미국 등 주주 권익 보호가 잘 확립된 국가에서도 주주 권익을 앞세워 창당한 사례는 찾아보기 어렵다”며 “이를 주도하는 주체들의 과거 활동이나 자금 출처 등을 자세히 파악할 필요가 있다”고 말했다. 김 교수도 “특정 이해관계만을 대변하기보다 기업 성장과 투자자 보호, 근로자와 소비자의 이익까지 함께 고려하는 균형 있는 정책이 중요하다”고 말했다.