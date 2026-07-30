경남도, 2.8㎞ 구간 ‘창원 중앙대로 센트럴파크’ 조성 추진

경남도는 전국에서 가장 큰 도심 원형 광장을 중심으로 한 ‘창원 중앙대로 센트럴파크 조성사업’을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

경남도는 경남도청부터 용지공원, 창원시청 광장, 한국산업단지공단 경남지역본부까지 이어지는 총연장 2.8㎞(왕복 10차로) 구간을 보행과 생태 중심의 선형공원으로 재편한다고 설명했다.

그동안 창원 중앙대로는 자동차 중심의 도로 구조로 인해 생활권과 상권을 단절시키고, 용지호수공원 등 도심 인프라와의 연계성이 부족하다는 지적을 받아왔다.

경남도는 이번 사업을 통해 기존 차로를 효율적으로 줄이고 단계별 전략을 추진할 방침이다. 세부적으로는 1단계 산림 녹지축 조성, 2단계 문화·미디어 복합공간 구축, 3단계 산업단지 또는 지역 상권 연계 순으로 진행한다.

이를 위해 경남도는 학계·전문가들과 차로 축소에 따른 교통 영향 최소화 방안, 선형공원의 보행 연속성 확보, 도심 열섬 완화를 위한 수생태축 연계, 가로변 상권 활성화 전략 등을 집중 논의했다.

경남도는 오는 8월 중 ‘창원 중앙대로 센트럴파크 조성 기본구상 연구용역’을 발주할 계획이다.