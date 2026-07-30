창간 80주년 경향신문

경남도, 2.8㎞ 구간 ‘창원 중앙대로 센트럴파크’ 조성 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도는 전국에서 가장 큰 도심 원형 광장을 중심으로 한 '창원 중앙대로 센트럴파크 조성사업'을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

경남도는 경남도청부터 용지공원, 창원시청 광장, 한국산업단지공단 경남지역본부까지 이어지는 총연장 2.8㎞ 구간을 보행과 생태 중심의 선형공원으로 재편한다고 설명했다.

그동안 창원 중앙대로는 자동차 중심의 도로 구조로 인해 생활권과 상권을 단절시키고, 용지호수공원 등 도심 인프라와의 연계성이 부족하다는 지적을 받아왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남도, 2.8㎞ 구간 ‘창원 중앙대로 센트럴파크’ 조성 추진

입력 2026.07.30 14:52

수정 2026.07.30 14:54

펼치기/접기
  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
경남 창원 중앙대로. 경남도 제공

경남 창원 중앙대로. 경남도 제공

경남도는 전국에서 가장 큰 도심 원형 광장을 중심으로 한 ‘창원 중앙대로 센트럴파크 조성사업’을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

경남도는 경남도청부터 용지공원, 창원시청 광장, 한국산업단지공단 경남지역본부까지 이어지는 총연장 2.8㎞(왕복 10차로) 구간을 보행과 생태 중심의 선형공원으로 재편한다고 설명했다.

그동안 창원 중앙대로는 자동차 중심의 도로 구조로 인해 생활권과 상권을 단절시키고, 용지호수공원 등 도심 인프라와의 연계성이 부족하다는 지적을 받아왔다.

경남도는 이번 사업을 통해 기존 차로를 효율적으로 줄이고 단계별 전략을 추진할 방침이다. 세부적으로는 1단계 산림 녹지축 조성, 2단계 문화·미디어 복합공간 구축, 3단계 산업단지 또는 지역 상권 연계 순으로 진행한다.

이를 위해 경남도는 학계·전문가들과 차로 축소에 따른 교통 영향 최소화 방안, 선형공원의 보행 연속성 확보, 도심 열섬 완화를 위한 수생태축 연계, 가로변 상권 활성화 전략 등을 집중 논의했다.

경남도는 오는 8월 중 ‘창원 중앙대로 센트럴파크 조성 기본구상 연구용역’을 발주할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글