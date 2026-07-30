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본문 요약

규모 7.1 지진이 일본 구마모토 일대를 강타한 지 사흘째 사망자가 계속 증가하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리는 30일 총리관저에서 열린 구마모토 지진 비상재해대책본부회의에서 사망자가 30명으로 확인됐다고 밝혔다고 요미우리신문이 이날 오후 보도했다.

앞서 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 같은 날 오전 6시30분 기준 사망자가 재해 관련성 조사 중인 사안을 포함해 28명이라고 발표한 바 있다.

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다카이치 “구마모토 지진 사망자 30명”···사흘째 증가세

입력 2026.07.30 14:53

  • 전현진 기자

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지난 29일 일본 구마모토현 우키시 마쓰바세에 마련된 대피소 모습. 연합뉴스

지난 29일 일본 구마모토현 우키시 마쓰바세에 마련된 대피소 모습. 연합뉴스

규모 7.1 지진이 일본 구마모토 일대를 강타한 지 사흘째 사망자가 계속 증가하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리는 30일(현지시간) 총리관저에서 열린 구마모토 지진 비상재해대책본부회의에서 사망자가 30명으로 확인됐다고 밝혔다고 요미우리신문이 이날 오후 보도했다.

앞서 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 같은 날 오전 6시30분 기준 사망자가 재해 관련성 조사 중인 사안을 포함해 28명이라고 발표한 바 있다. 사망자 수는 지진 발생 다음 날인 29일 13명에서 30일 오전 28명, 오후 30명으로 계속 늘고 있다.

이날 아사히신문에 따르면 현재까지 피해가 가장 큰 곳은 폭발·붕괴 사고가 발생한 이온몰 구마모토와 닛폰제지 야쓰시로 공장이다. 이온몰 구마모토에서는 건물 붕괴로 6명이 숨졌고, 1명이 심정지 5명이 부상 상태로 발견됐다. 매몰자 구조 작업은 현재도 이어지고 있다. 닛폰제지 야쓰시로 공장에서는 굴뚝 붕괴로 8명이 숨지고 2명이 부상, 1명이 안부불명 상태다. 야쓰시로시 다나카키타마치에서도 이날 낮 붕괴된 가옥에서 남성 1명의 사망이 추가로 확인됐다.

일본 자위대는 전날보다 500명 증원된 5100명 체제로 구조·지원 활동을 벌이고 있다. 기하라 장관은 정부와 구마모토현의 사망자 집계가 엇갈리는 것에 대해 “경찰 집계와 지자체 경유 집계 방식의 시차 때문”이라며 “지사와도 연락을 취하며 수치 차이를 의식하지 않고 발표해 나가기로 정리했다”고 설명했다.

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