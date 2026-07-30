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장 막판 ‘주가 널뛰기’ 잡는다···단일종목 레버리지 리밸런싱 장중 분산 추진

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본문 요약

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 마감 시간 직전에 야기하는 시장 변동성을 줄이기 위해 리밸런싱을 장중에 여러 차례 나눠서 하는 방안을 추진하기로 했다.

이 때문에 금융당국에서 "리밸런싱 시점을 분산해달라"고 요청했으며 업계는 이를 받아들여 리밸런싱 매매 물량이 특정 시점에 겹치지 않도록 장중 여러 차례에 나눠 수행하겠다는 것이다.

금투협은 "종가부근에 집중되는 리밸런싱 거래를 장중 및 장 마감 후로 분산할수있도록 노력해 기초자산에 미치는 영향을 최소화하기로 했다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장 막판 ‘주가 널뛰기’ 잡는다···단일종목 레버리지 리밸런싱 장중 분산 추진

입력 2026.07.30 14:55

수정 2026.07.30 15:13

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  • 김상범 기자

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8대 자산운용사 레버리지 매매 방식 변경

금투협 “기초자산에 미치는 영향 최소화”

지난 5월 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시된 각 종목 주가와 이날 거래되고 있는 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 화면.연합뉴스

지난 5월 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 표시된 각 종목 주가와 이날 거래되고 있는 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 화면.연합뉴스

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품이 마감 시간 직전에 야기하는 시장 변동성을 줄이기 위해 리밸런싱(자산 재조정)을 장중에 여러 차례 나눠서 하는 방안을 추진하기로 했다.

금융투자협회는 30일 단일종목 레버리지를 운용하는 삼성·미래에셋·KB·한국투자·신한·한화·키움·하나자산운용 등 8개 운용사 대표 및 증권사 LP(유동성공급자) 담당 임원 긴급회의 결과, 단일종목 레버리지 리밸런싱 시간을 분산하겠다고 발표했다.

단일종목 레버리지 상품은 기초가 되는 종목, 예를 들어 삼성전자의 하루 등락률을 정해진 배율(2배)만큼 따라가도록 설계돼 있다. 이 배율을 매일 맞추려면 그날 종목 가격이 움직인 만큼 펀드가 보유한 물량을 똑같이 사고 파는 작업(리밸런싱)을 해야 한다.

문제는 여러 운용사의 리밸런싱 주문이 장 마감 직전 짧은 시간에 몰린다는 점이다. 이에 주가가 하락한 날은 하락세를, 상승한 날은 상승세를 더욱 증폭시켜 변동성을 키운다는 지적을 받았다.

이 때문에 금융당국에서 “리밸런싱 시점을 분산해달라”고 요청했으며 업계는 이를 받아들여 리밸런싱 매매 물량이 특정 시점에 겹치지 않도록 장중 여러 차례에 나눠 수행하겠다는 것이다.

금투협은 “종가부근에 집중되는 리밸런싱 거래를 장중 및 장 마감 후로 분산할수있도록 노력해 기초자산에 미치는 영향을 최소화하기로 했다”고 밝혔다.

이들은 또한 LP의 매매 물량 자체를 줄이고, 레버리지 상품 가격과 실제 가치(기초자산) 사이의 차이를 의미하는 ‘괴리율’도 꼼꼼히 관리해서 시장이 흔들리지 않도록 하겠다고 밝혔다. 업계는 투자자 교육 강화 등에도 협조하기로 했다.

황성엽 금투협회장은 “리밸런싱 거래 분산과 LP 거래량 관리 등 자율 조치를 신속히 이행하고 정부와 긴밀히 협력해 시장 안정과 투자자 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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