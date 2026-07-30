가상화폐 가짜 사이트 만들어 120억 가로챈 일당 검거

해외 가상화폐 상품이 출시되는 시점에 가짜 사이트를 만든 뒤 “가상화폐를 예치하면 매달 이자를 주겠다”고 피해자들을 속여 약 123억 상당을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 피해금액이 최대 270억여원대에 이르는 것으로 보고 여죄·공범에 대한 수사를 계속하고 있다.

서울경찰청 사이버수사3대는 이 같은 범행을 벌인 20대 남성 A·B씨를 특정경제범죄법 위반·형법상 사기 등 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. 이들이 범행을 위해 제작한 허위 유튜브 영상에 대역배우로 출연한 30대 남성 C씨도 사기방조 혐의로 함께 입건돼 조사받고 있다. 경찰은 C씨도 조만간 조사를 마친 뒤 송치할 예정이다.

서로 친구·지인 관계였던 이들은 지난해 10월 가짜 가상자산 예치(스테이킹) 사이트를 만들고 이 같은 범행을 벌였다. 이들은 ‘가상자산을 예치하면 매달 1.5~1.8%의 코인 이자 수익을 얻을 수 있다’며 홍보했다. 현재까지 확인된 피해자만 71명, 피해액은 약 123억원에 이른다.

경찰은 이들이 송금받은 가상자산이 최대 273억원 상당에 이르는 것으로 파악하고 이들 일당의 여죄·추가 피해자를 조사하면서 범행에 가담한 공범도 추적하고 있다. 해외 체류 중인 또다른 공범인 20대 남성 D씨에 대해서는 체포영장이 발부돼 인터폴 적색 수배가 내려진 상태다.

피의자들은 가상자산을 교환해 예치할 수 있는 토큰·가상자산 기업의 실제 이름을 도용해 가짜 사이트를 제작했다. 또 피해자들을 속이려 온라인 블로그·위키 사이트 등에 가짜 정보를 게시하고, 대역배우를 동원해 유튜브 영상을 제작해 올리기도 했다. 범행 시점도 가상자산 토큰의 실제 출시 시점인 지난해 9월 경으로 정했다.

이후 A씨 등은 원금 보장·고정 수익 지급을 약속하며 피해자들이 국내 거래소에 보관하고 있는 ‘리플’을 자신들이 지정한 지갑에 옮기도록 유도했다. 범행 직후 이들은 가짜 사이트를 폐쇄하고 잠적했다.

경찰은 지난해 10월 말 해외 가상화폐 거래소로부터 단기간에 신종 스테이킹 사기 피해가 속출하고 있다는 첩보를 입수해 수사에 착수했다.

경찰은 사기에 동원된 영상 유튜브 대역·사이트 제작자 등을 통해 사이트 제작과정을 파악하고, 50여차례 압수수색을 벌인 끝에 피의자들을 차례로 특정했다. 이후 국내 입국해 은신중인 피의자 A씨를 검거하고 도피중인 B씨의 은신처도 특정해 검거했다.

경찰은 피해액에 대해 환수 및 기소 전 몰수·추징보전 조치를 진행할 계획이다. 경찰 관계자는 “(이들 일당이)가상화폐 신규 투자 상품 시행 시점에 맞춰 교묘·치밀한 계획하에 조직적으로 범행”했다고 밝혔다. 그러면서 “유튜브 채널 등을 통한 부정확한 정보에 현혹되지 말고 정확한 정보를 취득한 후 투자해달라”고 당부했다.