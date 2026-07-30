오늘의 인사-헌법재판소 외

■헌법재판소 ◇선임헌법연구관 △도서총괄심의관 조경선 △선임부장연구관 김지현 ◇헌법연구관 임용 △정지영 손소원 최지석 김성훈 서준영 홍재명 ◇헌법연구관보 임용 △정재하 연승범 오시훈 전재욱 이상구 전선민

■법무부 ◇보호기관 4급 승진 △법무부 감사담당관실 김동진 △〃 보호정책과 서용승 △〃 치료처우과 곽지영 △〃 소년보호과 김창수 △〃 전자감독과 정현주 △서울소년원 교무과장 박대호 △부산소년원 분류보호과장 도상원 △대구소년원 교무과장 이상기 △〃 분류보호과장 유한철 △광주소년원 분류보호과장 이춘희 △대전소년원 의료재활과장 강성림 △〃 분류보호과장 전광수 △서울소년분류심사원 교무과장 배성준 △서울보호관찰소 관찰과장 반기리 △대구보호관찰소 관찰과장 최상현 △부산보호관찰소 관찰과장 황윤식 ◇보호기관 4급 전보 △법무부 보호정책과장 조연호 △〃 치료처우과장 임합격 △〃 소년보호과장 성봉호 △〃 전자감독과장 강신원 △〃 범죄예방디지털정책팀장 이동준 △부산소년원장 김지수 △광주소년원장 안규용 △전주소년원장 이승원 △대전소년원장 김형식 △안양소년원장 김용운 △춘천소년원장 정윤 △서울소년분류심사원 분류심사과장 김인수 △부산소년원 부산청소년 비행예방센터장 황철주 △대구보호관찰 심사위원회 상임위원 김동민 △광주보호관찰 〃 김영배 △서울보호관찰소 행정지원과장 홍정원 △서울북부보호관찰소장 배성희 △서울서부보호관찰소장 김충섭 △의정부보호관찰소장 김근한 △인천보호관찰소장 박종국 △인천보호관찰소 서부지소장 권태호 △수원보호관찰소장 임재홍 △춘천보호관찰소장 정주호 △대전보호관찰소 행정지원과장 김정렬 △〃 관찰과장 홍성학 △〃 천안지소장 김구회 △청주보호관찰소장 황남례 △대구보호관찰소 행정지원과장 김양곤 △부산보호관찰소 행정지원과장 홍재성 △〃 동부지소장 배영준 △창원보호관찰소장 최종철 △광주보호관찰소 행정지원과장 배종상 △〃 관찰과장 문덕오 △〃 순천지소장 정경진 △위치추적 중앙관제센터장 윤현봉 △위치추적 대전관제센터장 이경주

■국토교통부 ◇과장급 전보 △국토교통인재개발원 운영지원과장 배성희 △대전지방국토관리청 지역협력국장 김희석 △익산지방국토관리청 순천국토관리사무소장 최효준 △익산지방국토관리청 전주국토관리사무소장 김석원 △부산지방국토관리청 영주국토관리사무소장 박종표 △서울지방항공청 관리국장 조현익 △익산지방국토관리청 건설안전국장 최규용

■법제처 ◇과장급 전보 △법령해석국 법령해석총괄과장 부이사관 박명금 △법제조정정책관실 법제조정법제관 서기관 백종운 △경제법제국 법제관 서기관 박준수 △사회문화법제국 법제관 서기관 김금련 △법제정책국 국정입법상황실장 서기관 이연지 △경제법제국 법제관 서기관 오정애 △법령해석국 경제법령해석2과장 서기관 정성희 ◇과장급 파견 △범정부 형벌 합리화 추진단 총괄기획과장 부이사관 공은정 △〃 행정형벌정비1과장 서기관 송정은 ◇서기관 전보 △법령해석국 법령해석총괄과 이유진

■한국은행 ◇부서장 보임 △정책보좌관 이화연 △기획협력국장 최용훈 △지속가능성장실장 이아랑 △재산관리실장 백경훈 △금융시장국장 최영주 △발권국장 채희권 △부산본부장 이정헌 △대전세종충남본부장 송대근 △충북본부장 곽상곤 △강릉본부장 이종한 △울산본부장 송재창 ◇1급 승진 △경제통계2국 강창구 △금융안정국장 임광규 △금융업무국 이대건 △국제국 최완호 △국제협력국 남선우 △인사경영국소속 김민식 박장호 성인모 조병익 ◇1급 이동 △커뮤니케이션국 권태용 △경제교육실 강환구 김기원 최정태 △금융결제국 이한녕 △외자운용원 정흥순 ◇2급 승진 △기획협력국 나영인 △인재개발원 민병기 △경제모형실 박경훈 △통화정책국 노진영 △금융결제국 최승조 △금융업무국 임태옥 △국제국 김민규 △감사실 이혜영 △광주전남본부 정재윤 △충북본부 김관희 △인사경영국소속 문용필 박병걸 손민근 윤옥자 조범준 ◇2급 이동 △지속가능성장실 이인규 장희창 △경제교육실 김정현 정원경 △IT전략국 김두경 △인재개발원 문신철 박종남 안운섭 △조사국 이동원 △경제통계1국 김성준 △금융시장국 이종성 △금융결제국 강득록 △금융업무국 신준영 △국제협력국 최석현 △외자운용원 김영석 오영길 주성완 △경제연구원 이주용 △감사실 김은정 △대전세종충남본부 윤태길 △강원본부 임호성 정연수 △인천본부 김용환 △인사경영국소속 이종상 홍승택 ◇3급 승진 △금융통화위원회실 권영순 △통화정책국 정승렬 △금융결제국 박지수 △뉴욕사무소 김대석 △감사실 조옥희 △대구경북본부 고경환 △목포본부 오용연 △광주전남본부 고양중 김혜림 △충북본부 윤세진 △강원본부 표상원 △제주본부 유영선 △경기본부 김수혜 장시령 △인사경영국소속 김동욱 안지훈 최유진 ◇3급 이동 △기획협력국 반진희 윤효진 천재정 △윤리경영실 이창순 △커뮤니케이션국 박연숙 △IT전략국 이윤복 △인사경영국 김아름 김영천 △조사국 남석모 이문희 이용대 △경제통계1국 박용민 △경제통계2국 엄주영 △금융안정국 박민렬 △통화정책국 김낙현(前런던사무소) △금융시장국 김성원 박동민 △금융결제국 김보람 박기정 이한별 △발권국 김경근(前제주업무팀) △국제국 한재찬 △뉴욕사무소 손창남 △워싱턴주재 박지순 △프랑크푸르트사무소 류창훈 △북경사무소 권수한 △국제협력국 이경태 전재환 △경제연구원 김민정(前경기경제조사팀) △감사실 박성경 안봉주 △부산본부 임현덕 △광주전남본부 전성범 △인천본부 이승현 임영주 △경기본부 이장원 △울산본부 조천희 △강남본부 윤여진 ◇4급 승진 △커뮤니케이션국 신누리 △인사경영국 최열매 △금융시장국 추승식 △금융결제국 정해성△금융업무국 유민정 △외자운용원 신학성 △제주본부 강지원 △경기본부 석영경 △경남본부 이동훈 △강남본부 서연아 △인사경영국소속 홍성주 ◇4급 이동 △정책보좌관 황지영 △공보관 고혜영 △기획협력국 우한솔 △윤리경영실 장태윤 △커뮤니케이션국 이현아 △IT전략국 김기용 김지우 김한빈 △조사국 박진혁 신동주 △경제통계1국 이영환 △경제통계2국 옥지훈 △금융안정국 정나리 △통화정책국 김용수 △금융시장국 김현웅 박자람 임종수 △금융결제국 이윤아 △금융업무국 김수명 △발권국 김동철 나혜정 △국제국 성연수 안시온 윤재준 △런던사무소 이상아 △국제협력국 김지원 엄태균 정용준 정희완 △외자운용원 이정연 이태검 △감사실 김민우 진찬일 △충북본부 강지현 △경기본부 신지은 △인사경영국소속 정승환(前시장총괄팀) ◇5급 승진 △대구경북본부 고영미 △목포본부 구용희 △인천본부 이주희 △강릉본부 김도연

■전문건설공제조합 ◇1급 전보 △감사실 실장 하덕성 △광주지점 지점장 박석중 △대전지점 지점장 이석근 △수원지점 지점장 조미라 △성남지점 지점장 안광인 ◇2급 전보 △영업기획팀 팀장 윤대섭 △공제보상팀 팀장 우규선 △보상심사팀 팀장 변성석 △서부보상센터 센터장 이순맹 △부산지점 지점장 강동구 △의정부지점 지점장 배수미 △춘천지점 지점장 이근수 △신민철 예산지점 지점장 △전주지점 지점장 원정열 △제주지점 지점장 오창수 △중앙지점 부지점장 김연경 △영등포지점 부지점장 정윤재 △사당지점 부지점장 이유미 △잠실지점 부지점장 박준용 △강남지점 부지점장 임상진 △인천지점 부지점장 김기옥 △청주지점 부지점장 오영준

■해외건설협회 △경영지원본부장 이용광 △기획조정실장 권오훈 △회원지원실장 백승선