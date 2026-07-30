고양~익산 서해선 KTX-이음열차 부천 소사역 정차 ‘청신호’

“타당성 조사 용역서 경제성 입증”

경기 부천 소사역이 KTX-이음열차 정차역으로 경제성이 있는 것으로 나타났다.

부천시는 지난 14일 국토교통부에 서해선 KTX-이음열차 소사역 정차에 대한 타당성 조사 용역 결과를 제출했다고 30일 밝혔다.

이번 타당성 조사에서 소사역 정차는 비용 대비 편익(B/C)이 1.24로 나타났다. 일반적으로 B/C가 1을 넘으면 경제성이 있는 것으로 사업을 추진한다.

교통 수요도 충분하다. 경인선과 서해선이 교차하는 소사역은 2031년 기준 하루 승차수요는 1843명으로 서해선 열차 운행계획에 포함된 정차역 15곳 중 익산역(2401명)에 이어 2위를 기록했다.

부천시는 또 국토교통부가 요구하는 안전성도 보완하기로 했다. 국토부는 열차 운행과 기존 역사 구조물에 미치는 영향을 최소화하고, 소사역 승차장도 너무 짧다며 난색이다.

서해선 KTX-이음열차의 총 길이는 150m이다. 반면 소사역 승차장 길이는 125m이다. 이에 부천시는 소사역 승차장을 140.55m로 연장할 계획이다. 또한 전동차 전용 승차장안전문 대신 다중슬라이드형을 도입해 다양한 열차 출입문 위치에 대응할 수 있도록 할 계획이다.

서해선 KTX-이음열차는 경기 고양 대곡역에서 서화성과 홍성을 거쳐 전북 익산까지 운행하는 준고속열차로 2028년쯤 개통될 계획이다. 현재 서해선 정차역이 있는 부천 소사역은 정차하지 않는다.

이에 부천시민들은 KTX-이음열차가 소사역에도 정차할 수 있도록 지난해 10월부터 서명 운동을 벌여 12만5842명 서명부를 국토부에 전달하고 소사역 정차를 요구하고 있다.

부천시는 KTX-이음열차가 소사역에 정차하면 경인선과 갈아탈 수 있어 소사역이 수도권 서남부 교통허브로 성장할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

부천시는 경제성이 충분하다는 이번 보고서가 제출됨에 따라 국가철도공단의 검증을 거쳐 내년 2~3월쯤 소사역 정차 여부가 결정될 것으로 예상하고 있다. 소사역이 정차역으로 결정되면 2029년 개통을 목표로 하고 있다.

조용익 부천시장은 “이번 타당성 조사를 통해 경제성과 충분한 이용 수요, 기술적 실현 가능성을 구체적인 수치로 다시 한번 확인했다”며 “보고서 제출은 KTX-이음 소사역 정차가 시민의 염원에서 실제 사업 절차로 한 걸음 더 나아가는 중요한 전환점”이라고 말했다.