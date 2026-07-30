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본문 요약

육군 1군단이 최전방 경계작전 시 공용화기에 실탄을 장착하지 않도록 지침을 바꾼 사실이 드러나 논란이 일자, 육군 지상작전사령부가 전 군단을 대상으로 실태 조사에 나섰다.

지작사는 군단장이 실탄 삽탄이 원칙인 최전방 경계작전 지침을 재량으로 바꿔도 되는지, 다른 군단에서 실탄 삽탄 지침을 예외로 운용하는 경우가 있는지 조사할 방침이다.

GOP·GP 등 경계작전 현장 내 공용화기 운용 실태와 병력 운용도 함께 점검할 예정이다.

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‘1군단 실탄 미장착’ 점검 나선 지상작전사령부…셀프 점검 지적도

입력 2026.07.30 15:21

  • 강연주 기자

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서울 용산구에 위치한 합동참모본부 청사. 연합뉴스

서울 용산구에 위치한 합동참모본부 청사. 연합뉴스

육군 1군단이 최전방 경계작전 시 공용화기에 실탄을 장착하지 않도록 지침을 바꾼 사실이 드러나 논란이 일자, 육군 지상작전사령부(지작사)가 전 군단을 대상으로 실태 조사에 나섰다. 군 일각에서는 보고 누락의 책임이 있는 지작사가 조사 주체로 나선 것을 두고 셀프 점검이라는 지적도 나온다.

30일 합동참모본부에 따르면 지작사는 이날 1군단을 시작으로 예하 전 군단의 경계작전 실태 점검에 착수했다. 지작사는 예하 부대로 5개 지역군단(수도·1·2·3·5군단)과 1개 기동군단(7기동군단) 등 총 6개 군단을 두고 있다.

지작사는 군단장이 실탄 삽탄이 원칙인 최전방 경계작전 지침을 재량으로 바꿔도 되는지, 다른 군단에서 실탄 삽탄 지침을 예외로 운용하는 경우가 있는지 조사할 방침이다. GOP(일반 전초)·GP(최전방 소초) 등 경계작전 현장 내 공용화기 운용 실태와 병력 운용도 함께 점검할 예정이다.

육군 1군단은 최근 군단장 재량으로 경계작전 지침을 바꿔 K6 중기관총, K4 고속유탄발사기 등 공용화기에 실탄을 장착하지 않고, 실탄이 든 탄통만 옆에 두고 경계근무에 임하도록 한 것으로 나타났다. 통상 최전방 부대에서는 즉각 대응을 위해 실탄 삽탄이 원칙이지만 1군단은 총기 오발 사고를 예방하겠다며 지침을 바꾼 것으로 전해졌다.

합참은 이 같은 지침 변경 사실을 사전에 보고 받지 못한 것으로 나타났다. 육군 1군단은 자동 전파체계를 통해 지작사에 지침 변경 사실을 보고했지만, 지작사도 합참에 별도 보고를 하지 않았던 것으로도 알려졌다.

군 안팎에서는 지휘·보고 책임 선상에 있는 지작사가 조사를 하는 것은 부적절하다는 지적도 나온다. 지작사가 해당 사안을 왜 합참에 보고하지 않았는지 규명이 필요한 상황에서 조사에 나서는 것은 셀프 조사로 비칠 여지가 있다는 이유에서다.

합참은 지작사에서도 객관적으로 조사할 수 있다는 입장이다. 합참 관계자는 “지작사 조사로 1군단의 지침 변경 사항이 군단장의 재량 사항인지에 대해 1차적으로 판단하게 될 것”이라며 “지작사의 1차 판단 이후 향후 합참에서도 필요한 조치를 할 예정”이라고 말했다.

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