한투운용 대표 “단일종목 레버리지 자연사시켜야···불안은 당연, 방향 맞다면 견뎌야”

배재규 한국투자신탁운용 대표는 30일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련해 “상장폐지가 아닌 자연사 시켜야 한다”고 밝혔다.

최근 자신의 페이스북에 “단일종목 레버리지 상품에 투자하지 말라”며 위험을 경고하는 글을 올렸다가 삭제했던 자산운용사 대표가 다시 한번 단일종목 상품에 투자하지 말라는 의견을 낸 것이다. 배 대표는 2000년대 초반 한국에 ETF를 처음 도입해 시장 활성화에 주도적 역할을 한 인물이다.

배 대표는 이날 페이스북에 레버리지 상품 투자로 “한 두번 수익을 낼 수는 있지만 그런 방식으로 지속적으로 부자가 되긴 어렵다”며 “(레버리지와 인버스 2배 상품에 투자) 하지 않는 것이 최선”이라고 재차 강조했다.

그는 “나는 레버리지와 인버스 2배 상품이 어떻게 작동하는지 잘 알고 있다”면서 “방향을 맞히는 것만으로는 부족하다. 변동성이 커지고 등락이 반복되면 일일 재조정과 복리 효과 때문에 상품의 가치가 빠르게 훼손될 수 있다”고 덧붙였다.

배 대표는 그러면서 “상장폐지가 아닌 자연사를 시켜야 한다. 운용사 LP 그리고 약간의 제도상의 도움만 있으면 가능하다”고 밝혔다. ‘자연사’는 사람들이 투자를 하지 않아 아예 거래가 없도록 만들어야 한다는 뜻으로 해석된다.

한국투자신탁운용도 ‘ACE 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’를 출시해 운용 중인 회사다.

배 대표는 최근 급락한 국내 증시에 관해 “도대체 어떻게 해야 할지 혼란스러울 수밖에 없다”며 “우리가 투자한 대상이 세상의 장기적인 흐름과 맞닿아 있다면 이처럼 거친 변동성은 때로는 그냥 바라보며 견뎌야 한다”고 조언했다.

그는 다만 “인공지능(AI) 시대에 반도체는 필수적이며 쉽게 대체 불가능한 산업이지만 메모리는 여전히 시크리컬(주기성) 산업”이라며 “설계, 메모리, 파운드리, 장비를 함께 투자해야 생태계 전체의 성장을 함께 가져갈 수 있다”고 언급했다.

배 대표는 투자자들에게 “불안한 것은 당연하지만 불안하다고 해서 원칙까지 바꿀 필요는 없다”며 “방향이 맞다면 시간을 견뎌야 한다. 시간이 내 편인 투자를 했다면 시장의 소음에서 잠시 벗어나도 된다”고 말했다.