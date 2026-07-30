미국, 대이란 공습 재개···사우디 본격 참전에 중동 전선 넓어지나

미국이 이란에 대한 공습을 엿새 만에 재개했다. 사우디아라비아가 이라크 내 이란 대리 세력을 공격하고 이집트에서도 미국 시설이 타격을 받는 등 중동 곳곳에서 전선이 빠르게 확대되고 있다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 29일(현지시간) 엑스를 통해 “미 동부시간으로 오후 8시(테헤란 시간 30일 오전 3시30분) 이란에 대한 공습을 시작했다”며 “이번 공습은 전날 이란이 중동에 주둔한 미군에 대한 공격을 시도한 것에 대한 강력한 대응”이라고 밝혔다. 이란 국영 언론들은 남서부 후제스탄주의 여러 도시와 케슘섬이 공격받았으며 미군의 케슘섬 공격으로 3명이 사망했다고 전했다.

이날 이집트에 있는 미국 소유 액화천연가스(LNG) 저장 설비가 무인기(드론) 타격을 받기도 했다. 다만 이 공격의 배후는 확인되지 않았다. AP통신은 중재국인 이집트가 그간 미·이란 전쟁 중 직접적인 공격을 받지 않은 국가라며 “이 공격의 배후가 이란 혹은 이란 세력으로 확인되면 분쟁이 더 확대될 수 있다”고 짚었다.

이번 공습은 미국이 지난 24일 대이란 공습을 중단하겠다고 밝힌 지 엿새 만에 재개된 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 “이란과 매우 심도 있는 협상을 진행 중”이라고 말하기도 했다.

하지만 이날 이란에 대한 대대적인 공습에 앞서 트럼프 대통령은 공격을 예고하는 강경 발언을 쏟아냈다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 “우리는 그들을 매우 강력하게 타격할 것이다. 이제 우리가 그들을 타격할 차례이며 이란도 그 사실을 알고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 “우리는 (이란을) 두들겨 팰 것”이라며 욕설을 섞어 말하기도 했다.

이란 대리 세력과 사우디가 충돌하는 이른바 ‘제2의 전선’에서의 대리전도 격해지고 있다. 앞서 미국은 이란의 요르단 미군 기지 공격에 대한 보복으로 사우디와 함께 이라크 내 친이란 민병대 인민동원군(PMF)을 공격했다. 사우디가 본격적으로 공격에 동참하면서 분쟁이 더 확대될 것으로 보인다. PMF는 미·사우디의 합동 공습으로 최소 20명이 사망하고 32명이 부상을 입었다고 밝혔다. 또한 PMF 관계자는 이란 군사고문 6명이 사망했다고 AP통신에 말했다.

이란 외교부는 이날 미·사우디의 이라크 공격에 대해 “이라크의 국가 주권과 영토 보존에 대한 노골적인 침해이자 유엔 헌장 및 국제법 기본 원칙에 대한 명백한 위반”이라고 규탄했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “이란에 대한 위협이 계속되는 한 저항도 계속될 것”이라고 밝혔다.

전날 IRGC가 요르단의 미군 기지를 향해 탄도미사일 여러 발을 발사하는 등 이례적으로 선제공격에 나서면서 전선이 확대되기 시작했다. CENTCOM은 “이란이 중동에 주둔한 미군에 대한 기습 공격을 시도했으며 모든 미사일은 성공적으로 요격됐다”고 확인했으며 요르단군도 미사일 5발을 요격했다고 밝혔다.

이란이 요르단 미군 기지를 공격하는 등 도발에 나선 것은 미국과 이스라엘에 대한 압박 수위를 높이려는 의도가 있다고 전문가들은 분석했다. 이란의 이 같은 공격은 트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 백악관에서 회담을 가진 직후에 발생했다. 하미드레자 아지지 독일 국제안보연구소 연구원은 “이번 공격은 네타냐후 총리의 백악관 방문과 관련한 신호”라며 “이는 이란의 군사 전략이 바뀌었으며 이란이 임박한 위협을 감지했을 때 공습을 할 준비가 됐음을 보여주는 것”이라고 분석했다.

중동 내 여러 지역에서 전황이 확대되면서 당분간 분쟁은 이어질 것으로 보인다. 알자지라는 이날 이란이 쿠웨이트, 바레인 등에 있는 미군 기지를 겨냥한 미사일 공격을 이어갈 것으로 예상된다고 보도했다. 모나 야쿠비안 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 중동 프로그램 국장은 “호르무즈 해협의 통제권 확보 문제가 해결되지 않는 한, 이란의 핵 야망 등에 관한 우려는 말할 것도 없고 적대 행위와 일시적 휴전은 계속 반복될 것”이라고 뉴욕타임스에 말했다.