한기대 학생 창업동아리, 전국 재난안전 창업대회 ‘대상’···행안부 장관상 수상

군중안전 관리 시스템 ‘트윈세이퍼’ 개발 공공데이터 활용 창업경진대회 통합본선 진출

한국기술교육대는 학생 창업동아리 ‘AutoSafer’가 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주최·주관한 ‘제4회 재난안전데이터 활용 창업경진대회’에서 최고상인 대상(행안부 장관상)을 수상했다고 30일 밝혔다.

이번 대회는 재난안전데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용해 국가·사회 재난안전 문제를 해결할 창의적인 아이디어와 혁신적인 비즈니스 모델을 발굴·육성하기 위해 마련됐다. 전국의 창업팀이 참가한 가운데 AutoSafer는 제품·서비스 개발 부문 대상을 차지하며 행안부 장관상과 창업지원금 400만원을 받았다.

수상작인 ‘트윈세이퍼’는 디지털트윈 기반 선제형 군중안전 관리 시스템이다. AI와 디지털트윈 기술을 활용해 군중 밀집 상황을 실시간으로 분석하고 위험을 사전에 예측하는 것은 물론, 상황별 최적의 대응 전략을 제공한다. 재난안전 데이터를 바탕으로 다양한 재난 상황을 가상환경에서 재현·분석하고 AI 기반 맞춤형 대응 정보를 제공하는 기술력이 높은 평가를 받았다.

이번 대상 수상으로 AutoSafer는 오는 9월 열리는 범정부 공공데이터 활용 창업경진대회 통합본선 출전 자격을 확보했다. 통합본선은 각 부처와 공공기관의 공공데이터 활용 창업경진대회 수상팀이 참여하는 국내 공공데이터 창업 분야 최고 권위의 무대다.

또 같은 달 개최되는 안전산업박람회 참가 지원 대상으로도 선정돼 개발 중인 기술과 서비스를 산업계 및 투자자들에게 선보일 기회를 얻게 됐다.

AutoSafer는 경영학부, 대학원 경영학과, 컴퓨터공학부 학생들이 참여하는 융합형 창업동아리다. 최근 중소벤처기업부 예비창업패키지에 선정된 데 이어 이번 대회 대상까지 수상하며 정부 창업지원사업과 전국 단위 창업경진대회에서 잇따라 성과를 내고 있다.