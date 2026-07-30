메시·마돈나도 넘어섰다···BTS ‘지민 셔츠’ 억 소리 나는 낙찰가

월드컵 결승전 경기구와 같은 1억5800만원에 낙찰 뷔 ‘머플러’·정국 ‘재킷’ 등 의상 총 4억3183만원 자선 경매 수익의 46% 달해···FIFA 교육기금 전달

BTS 지민이 북중미 월드컵 결승전 하프타임 공연에서 입었던 셔츠가 월드컵 결승전 공식 경기구와 같은 가격에 낙찰됐다.

크리스티는 30일 국제축구연맹(FIFA)과 글로벌 시티즌이 공동으로 진행한 자선 온라인 경매 ‘원 골: FIFA 글로벌 시티즌 교육기금 자선 경매’가 마무리됐다고 밝혔다.

이번 경매는 일주일 동안 진행됐으며 24개국에서 입찰자가 참여했다. 총 낙찰액은 65만2630달러(약 9억3868만원)로 당초 예상치를 크게 웃돌았다.

가장 높은 가격에 낙찰된 품목은 2026 북중미 월드컵 결승전에서 실제 사용된 경기구와 BTS 지민이 하프타임 공연에서 착용한 셔츠였다. 두 품목 모두 11만달러(약 1억5821만원)에 새 주인을 찾았다.

BTS 멤버들이 공연에서 착용한 의상은 모두 30만300달러(약 4억3183만원)에 낙찰돼 전체 경매 수익의 약 46%를 차지했다.

멤버별 낙찰가는 지민의 셔츠가 11만달러(약 1억5821만원)로 가장 높았다. 이어 뷔의 머플러와 정국의 재킷은 각각 4만6200달러(약 6645만원), 슈가의 바지는 3만3000달러(약 4746만원), 제이홉의 장갑은 2만8600달러(약 4114만원), RM의 부츠는 1만9800달러(약 2848만원), 진의 벨트는 1만6500달러(약 2373만원)에 판매됐다.

이 밖에도 리오넬 메시가 샤키라에게 선물한 사인 유니폼은 6만6000달러(약 9493만원), 가수 마돈나가 개막 공연에서 착용하고 서명한 골키퍼 장갑은 4만1800달러(약 6012만원), 저스틴 비버가 공연에서 신었던 운동화는 2만6400달러(약 3797만원)에 낙찰됐다.

경매 수익금은 FIFA 글로벌 시티즌 교육기금으로 전달된다. 이 기금은 전 세계 취약계층 아동을 대상으로 교육과 축구 참여 기회를 확대하기 위해 1억달러 모금을 목표로 운영되고 있으며, 약 200개국의 풀뿌리 프로그램을 지원할 계획이다.