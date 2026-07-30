벌레도, 낯선 사람도 없는 ‘해든집’…찌는 폭염에도 “살기 좋아”

지난해 이주한 쪽방 주민의 ‘첫 여름’ “처음으로 내 방 꾸미는 재미도 알게 돼” 서울시 “해든집 같은 사례 계속 만들도록 노력”

“쪽방에 살 때는 더워서 문을 열어놓으면 남자들이 막 들어왔어요. 이제는 누가 벨을 눌러도 이거(인터폰)를 보면 남자인지 여자인지 나오니까 남자면 문을 안 열어줘요.”

서울 중구 남대문 쪽방촌에서 살아온 최기례씨(76)는 지난해 9월 ‘해든집’으로 이사했다. 쪽방에 살 때는 폭염 때면 문을 열어놓고 살기 일쑤였다. 낯선 사람이 안을 들여다볼 수도 있어 불안했지만 복도로 퍼지는 에어컨 바람이라도 쐬려면 어쩔 수 없었다. 벌레가 그의 몸을 기어 다니기도 했다.

최씨는 요즘 새로운 삶을 살고 있다. 그는 “집에 에어컨이 있어 여름에도 시원하고, 벌레가 돌아다니지도 않는다. 살기 좋아졌다”고 말했다.

해든집은 남대문 쪽방촌을 재개발하는 과정에서 이곳에 살던 주민들을 위한 임대주택을 먼저 지어 이주시키고 쪽방을 철거하는 ‘선이주 후개발’ 방식으로 만들어진 집이다. 재개발 대상지에 거주하던 세입자들 주거를 먼저 보장하면서 재개발에 착수한 첫 사례다. 지난해 9월 남대문 쪽방에 살던 142가구가 이주했다. 다음달 중순에는 나머지 공실 42가구에 추가로 이주가 진행된다. 각 방 면적은 14~20㎡ 규모다.

쪽방촌을 나와 해든집에서 처음 여름을 나는 입주민들은 “이전보다 훨씬 살기 좋아졌다”고 입을 모았다. 서울 전역에 폭염경보가 내려진 지난 29일 해든집 2층에 마련된 ‘모두의 거실’에는 주민들이 커피를 내려 마시며 더위를 식히고 있었다.

입주민 홍성준씨(55)는 “쪽방에 살 때는 주인이 세탁기를 잠가놔서 여름에도 일주일에 한 번만 빨래를 할 수 있었는데, 이제는 눈치보지 않고 일주일에 두세번씩 빨래를 할 수 있어서 좋다”고 했다. 또다른 주민은 “30년간 감기에 걸린 적이 없는데 어제 에어컨 끄고 자는 걸 깜빡해서 지금 콧물이 나온다”며 웃었다.

주민들은 이제 ‘방 꾸미기’도 한다. 거실 한쪽에는 잘 꾸며놓은 방을 자랑하는 ‘내 방 꾸미기 콘테스트’ 당선작들이 걸려 있었다. 생존을 위해 웅크리고 살던 작은 쪽방에서는 엄두도 못 낼 일이 이곳에서는 하나씩 실현되고 있다. 집안 곳곳을 화분과 스티커로 꾸민 최씨도 연신 “쪽방은 내 집 같지 않았는데 이제 여기는 정말 내 집”이라고 말했다.

주거비 부담도 크지 않다. 백고현씨(62)는 “쪽방은 방세 25만원을 냈는데 에어컨도 없었고 전기도 내 마음대로 못 썼다”며 “여기서는 에어컨을 틀어도 월세와 관리비를 합해 이전과 비슷한 금액이 나온다”고 말했다. 백씨는 지난 6월 월세와 관리비를 합해 총 20만원 정도를 주거비로 썼다.

서울시 관계자는 “쪽방 주민들이 해든집으로 이주했을 뿐 경제 상황에 변화가 있는 것은 아니기 때문에 기존 수급 자격은 유지된다”고 말했다.

다만 서울 다른 쪽방촌 주민들은 여전히 힘겨운 여름을 보내고 있다. 서울에는 종로구 돈의동·창신동, 용산구 동자동 등을 비롯해 5개 쪽방촌이 있다.

같은 날 찾은 영등포 쪽방촌 주민들은 바깥보다 더 더운 방을 벗어나 골목길에서 더위를 식히고 있었다. 서울시가 쪽방마다 무상 설치한 에어컨 바람을 쐬기 위해 방문을 열어놓고 생활하는 주민들도 보였다.

서울시 관계자는“다른 쪽방촌도 토지 문제와 개발 방식 등을 고려해 정비하고 있다”며 “해든집과 같은 ‘선이주 후개발’ 방식으로 개발할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.