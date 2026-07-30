영국 버넘 새 총리, ‘돌봄 시스템 개혁’ 행보 박차…세금 인상 논란 이겨낼 수 있을까

최근 임명된 중도진보 성향의 앤디 버넘 영국 총리가 영국의 돌봄 시스템이 한계에 다다랐다며 사회복지 시스템 개혁을 추진하고 있다. 다만 세금 인상이 불가피하다는 버넘 총리의 입장을 두고 재정 충당 방식을 둘러싼 논란도 커지고 있다.

29일(현지시간) BBC 및 가디언 등 현지 언론은 버넘 총리가 이날 연설에서 “영국의 돌봄 시스템이 미국만큼이나 불공평하다. 돌봄 비용을 마련하기 위해 집을 팔아야 하는 상황을 막고 싶다”며 사회복지 시스템 개혁에 대한 강한 의지를 드러냈다고 보도했다. 그는 종사자들의 급여 및 근무 조건에 대한 대대적인 개혁과 국가 차원의 돌봄 서비스 구축을 추진할 방침이다. 버넘 총리는 치매를 앓고 있는 아버지를 언급하며 이번 개혁이 “개인적인 문제”라고도 말했다.

영국에서 돌봄 서비스 문제는 사람들에게 당장 해결해야 하지만 어떤 정부도 풀지 못한 해묵은 문제로 인식된다. 파이낸셜타임스는 “지난 30년 동안 22차례에 걸쳐 개혁 시도가 이뤄졌으나 실패로 돌아갔다”고 전했다.

웨스트요크셔주에 사는 리사 그린우드도 BBC와의 인터뷰에서 “총리가 돌봄 부분을 개혁하면 그를 지지할 것”이라고 밝혔다. 그린우드는 90세 어머니를 돌보는데 매주 1305파운드(약 250만원)를 쓰고 있다. 이코노미스트 등에 따르면 지난 20일 버넘이 총리에 취임한 후 처음 실시된 여론조사에서 그가 속한 노동당에 대한 지지율이 1년3개월 만에 1위를 탈환했다.

하지만 버넘 총리가 세금 인상 가능성을 내비치면서 이번에도 개혁이 무산될 수 있다는 우려가 나온다. 버넘 총리는 “어려운 결정이 필요할 것”이라며 “이러한 결정은 적절한 시기에 국민에게 제시될 것이며 국민의 동의를 얻어 추진해 나갈 수 있기를 바란다”고 말했다.

이를 두고 영국 내각의 한 장관은 버넘 총리가 의료 서비스의 질과 비용, 그리고 누가 그 비용을 부담할 것인지 사이의 민감한 균형점을 잡는 데 있어 “상당한 주의를 기울여야 한다”고 가디언에 말했다.

경제 여건도 버넘 총리에게 우호적이지 않다. 경제 연구기관인 NIESR은 미국·이란 전쟁으로 유가와 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 오는 가을 예산안에서 “매우 어려운 선택”에 직면하게 될 것이라고 경고했다.

버넘 총리는 과거에도 사회복지 시스템 개혁을 추진하는 과정에서 재정 문제로 개혁이 무산된 경험이 있다. 2010년 보건부 장관 재임 당시 보편적 사회복지 시스템을 제안하면서 모든 상속 재산에 10%의 세금을 부과하는 방식으로 세수를 확보하려 했다. 이 방안을 두고 논란이 이어지다 결국 무산됐다.

일단 버넘 총리는 개혁을 위한 준비 작업을 병행하고 있다. 지난 4월 출범한 성인 돌봄 시스템 개혁 기구인 ‘케이시 위원회’가 준비하는 사회 복지 검토 보고서의 발간 일정을 2028년에서 내년 여름으로 앞당겼다. 이날부터 케이시 위원회는 ‘돌봄에 관한 대토론(Big Conversation on Care)’ 홈페이지를 열고 국민 의견 수렴에 나섰다.