[속보]강북구 오피스텔서 여성 살해한 50대 남성 구속···마약 반응 ‘양성’

서울 강북구의 한 오피스텔에서 50대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성 A씨에 대한 구속영장이 발부됐다.

서울북부지법 형사10단독(박사랑 부장판사)은 30일 오후 증거인멸 염려와 도망할 염려가 있다며 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

법원은 이날 오전 10시30분부터 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행할 예정이었지만, A씨가 출석하지 않으면서 심문기일을 취소했다. A씨는 영장실질심사에 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔으며, 구체적인 사유는 밝히지 않은 것으로 알려졌다.

A씨가 영장실질심사 출석을 포기하면서 법원은 현재까지 제출된 수사 기록과 증거 등 여러 사정을 종합해 구속 여부를 결정했다.

A씨는 수유동 오피스텔 방에서 흉기를 휘둘러 50대 여성 B씨를 숨지게 한 혐의로 지난 28일 새벽 경찰에 붙잡혔다. 관련 제보를 받고 출동한 경기 성남수정경찰서는 폐쇄회로(CC)TV 등을 추적해 그를 긴급체포됐다. 이후 사건 관할인 서울 강북경찰서가 A씨의 신병과 사건을 넘겨받아 수사를 이어왔고, 전날 살인 등 혐의로 구속영장을 신청했다.

사건 현장에서는 망치 등 흉기들이 발견된 것으로 전해졌다. 경찰은 현장에서 마약류로 추정되는 물질도 발견해 A씨를 대상으로 간이시약 검사를 진행한 결과 대마·필로폰 양성 반응이 나왔다. 경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 상태다.

A씨는 경찰 조사에서 마약 투약 사실 자체는 인정하면서도 투약 일시나 장소 등에 관해서는 얘기하지 않고 있는 것으로 알려졌다. 살인 혐의에 대해서도 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다.

A씨와 B씨는 가족관계나 동거 중인 관계는 아닌 것으로 파악됐다.