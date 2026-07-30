“어린이용 아쿠아슈즈 유해물질 199배 검출…구명조끼도 안전 구멍”

여름철 어린이들이 야외 활동과 물놀이를 할 때 자주 착용하는 아동용 아쿠아슈즈에서 기준치를 초과한 유해 화학물질이 검출됐다.

물놀이 안전장비인 구명조끼 일부 제품은 버클이 쉽게 풀리는 등 안전기준을 충족하지 못한 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에 판매중인 아동용 아쿠아슈즈와 어린이용 구명복(구명조끼) 각 10개씩 총 20개 제품의 안전성 실태조사 결과를 30일 발표했다.

소비자원에 따르면 아쿠아슈즈 10개 중 1개 제품에서 성장기 발달에 유해한 노닐페놀과 프탈레이트계 가소제가 안전기준을 초과해 검출됐다.

해당 제품은 유아용 섬유제품으로 분류된 홈트너의 ‘위크나인 아쿠아슈즈V2(블루, 150㎜)’다. 주요 원단에서 ㎏당 100㎎이어야 하는 노닐페놀이 2.6배인 261㎎ 검출됐고, 로고와펜(입체감 자수 등)에서는 0.1% 이하여야 하는 프탈레이트계 가소제가 199배인 19.9%나 나왔다.

프탈레이트계 가소제는 내분비계 교란물질(환경호르몬)로 생식 및 성장 발달에 부정적인 영향을 줄 수 있고 노닐페놀은 내분비계 장애추정물질로 노출될 경우 생식기 발달장애를 유발할 수 있다.

또 비티아이코리아의 ‘쿵스쿵스 아쿠아슈즈(러브퍼피, 150㎜)’, 오픈한의 ‘아쿠아-라이트컬러(O43U05U, 블루 150㎜)’ 2개 제품은 원단의 pH값이 안전기준을 초과한 것으로 나타났다. pH 기준치를 벗어나면 피부자극이나 알레르기성 피부염을 유발할 가능성이 있다.

구명조끼에서는 물리적 안전기준 부적합 사례가 확인됐다. ‘온라인학교’가 수입 판매하는 SPJ90001-S 잠금장치가 안전기준에 맞지 않아 부적합 평가를 받았다. 안전기준상 버클이 쉽게 풀리지 않도록 하는 버튼해제력이 안전기준상 50N 이상이어야 하지만 해당 제품은 43N에 불과했다. 잠금장치는 반복 사용이나 외부 충격으로 손상되면 끈이 풀리거나 느슨해져 착용 기능이 저하되고 익수 사고로 이어질 위험이 있다.

표시사항 실태도 미흡했다. 아쿠아슈즈는 10개 중 6개 제품이, 구명조끼는 10개 중 5개 제품이 제조자명과 사용연령, 제조연월 등 필수 표시사항 일부를 누락한 것으로 나타났다.

소비자원은 안전기준을 위반한 제조·수입업체에 대해 판매 중단과 품질·표시 개선을 권고했으며 관계부처에 물놀이 안전장비에 대한 관리·감독을 요청할 계획이다.

소비자원 관계자는 “어린이용 물놀이 안전장비를 구입할 때는 반드시 안전기준 확인 마크(KC 마크)와 사용 연령 등 필수 표시사항 등을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.