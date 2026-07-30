박지성 “일본은 100년을 내다보고 준비하는데···” 한국 축구에 쓴소리

tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’서 축구 철학 필요성 강조 박 “장기적 계획 부족…감독 바뀌어도 시스템 이어져야”

박지성이 한국 축구와 일본 축구의 격차를 장기적인 시스템의 차이에서 찾으며 일관성 있는 축구 철학의 필요성을 강조했다.

29일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’​에는 대한축구협회 축구혁신위원장으로 활동 중인 박지성이 출연해 2026 북중미 월드컵과 한국 축구의 과제를 이야기했다.

박지성은 먼저 대표팀의 월드컵 준비 과정을 언급했다. 그는 “카타르 월드컵 때는 벤투 감독을 선임한 뒤 월드컵까지 믿고 기다려줬다”며 “감독이 자신의 축구 철학을 결과로 증명했기 때문에 좋은 평가를 받을 수 있었다”고 말했다.

반면 이번 북중미 월드컵에 대해서는 “그 과정 자체가 순탄하지 않았다”며 대표팀 운영의 연속성이 부족했다고 지적했다.

일본 축구와의 차이에 대해서도 자신의 견해를 밝혔다. 박지성은 “일본은 현재 해외에서 뛰는 선수가 100명이 넘는다”며 “이번 월드컵 대표팀 23명도 모두 유럽 리그에서 활약하는 선수들”이라고 설명했다.

이어 “일본은 100년을 내다보고 준비한 시스템이 단계적으로 성과를 내고 있다고 생각한다”며 “반면 우리는 어떤 축구를 할 것인지, 장기적으로 어떻게 발전해 나갈 것인지에 대한 계획이 부족했다”고 말했다.

박지성은 “감독이 바뀌더라도 큰 틀의 시스템은 계속 이어져야 한다”며 “그런 부분이 흔들리면서 한국과 일본의 차이가 생긴 것 같다”고 강조했다.