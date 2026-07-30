42억원 상당 의료기기 리베이트 주고받은 교수·업체 대표 등 재판행

의료기기 관련 42억원 상당의 리베이트를 주고받은 업체 대표와 대학병원 교수 등이 재판에 넘겨졌다.

서울서부지검 식품의약조사범죄부는 30일 심혈관용 스텐트 등을 판매하며 의료진에 리베이트를 제공한 혐의(공정거래법·의료기기법 위반)를 받는 의료기기 제조업체 대표 A씨와 전직 임원 B씨를 불구속 기소했다고 밝혔다. 이들로부터 리베이트를 제공받은 혐의(의료법위반죄 등)를 받는 대학병원 교수 6명도 불구속 상태로 함께 재판에 넘겨졌다.

A씨는 자사 심혈관용 스텐트의 판매 촉진을 목적으로 대학병원 53곳에 ‘시판 후 임상시험’을 제안했다. A씨는 각 병원이 이 제품을 환자에 시술한 뒤 임상연구 대상자로 등록하면 시술 1건당 20만~115만원의 리베이트를 연구비 명목으로 제공했다.

검찰은 스텐트가 건강보험 급여 대상이라는 점을 이용해 건보 급여로 지급된 의료기기 대금 일부를 리베이트 자금으로 쓴 것으로 파악했다. 검찰은 “(A씨 회사가) 실질적인 추가 비용 부담 없이 매출을 확대하며 경제적 이익을 제공했고, 그 재원은 국민이 부담하는 건강보험 재정에서 비롯됐다”고 밝혔다.

리베이트를 받은 의사들 중 일부는 A씨 회사의 비상장주식을 보유하는 등 경제적 이해관계도 있었던 것으로 파악됐다. 이들 중 C교수는 자신의 아내 명의로 법인을 설립한 뒤 이 법인이 A씨 회사의 판매대리점인 것처럼 위장해 판매수수료 명목으로 약 7억7000여만원의 이익을 취하기도 했다. 검찰은 C교수에 대해 배임수재 혐의도 추가로 적용했다.

A씨 회사는 앞서 2024년 7월 공정거래위원회로부터 부당 고객유인행위로 시정명령과 과징금 처분을 받았다. 보건복지부는 같은해 9월 검찰에 수사를 의뢰했고, 검찰은 지난 4월 A씨 회사와 각 대학병원 등을 압수수색했다.

검찰은 “시판 후 임상시험은 의료기기의 안전성·유효성을 과학적으로 검증하고 의료기술 발전에 기여하기 위한 공익적 제도임에도 이를 의료기기 거래를 유인하기 위한 수단으로 활용했다”며 “의료시장의 공정한 거래 질서와 건강보험 재정을 위협하는 불법 리베이트 범죄에 엄정 대응하고, 범죄수익을 철저히 환수하겠다“고 밝혔다.