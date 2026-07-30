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“강서구 마곡 통합신청사 도서관의 이름을 찾습니다”

입력 2026.07.30 15:52

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강서구 제공

강서구 제공

서울 강서구가 오는 10월 문을 여는 마곡 통합신청사 내 공공도서관 이름을 공모한다고 30일 밝혔다.

새 공공도서관은 개청 49년 만에 마곡으로 이전하는 통합신청사 내부에 생긴다. 지하 1층부터 지상 1층까지 연면적 2010㎡ 규모다. 일반 열람실과 영유아 자료실, 프로그램실, 동아리실 등을 갖출 예정이다. 강서구는 “도서관을 모든 세대가 함께 휴식과 지식을 나누는 복합문화공간으로 꾸밀 것”이라고 말했다.

영유아·어린이 자료실과 일반 자료실 사이 경계를 없애 개방감을 높이도록 설계했다. 지하 1층과 지상 1층을 연결하는 계단식 공간은 주민들이 쉬어갈 수 있게 만든다. 프로그램실과 동아리실을 통해 지역 주민들의 자발적인 소통과 모임 활동도 지원할 계획이다.

이름 공모 기간은 다음달 1일부터 20일까지다. 강서구민과 강서구 소재 직장·학교·단체 구성원이라면 누구나 참여할 수 있다. 도서관의 특색을 담은 8자 이내 이름을 작성해 온라인(m.site.naver.com/2cTjM) 또는 문자 메시지(02-2600-6986)로 제출하면 된다. 강서구 홈페이지 등에 게시된 QR 코드를 통해 신청할 수도 있다.

강서구는 지역 특성 및 도서관의 정체성 표현력, 독창성, 발음 편의성 등을 종합적으로 심사하고 온라인 주민 선호도 조사를 거쳐 6건을 선정할 계획이다. 수상자에게는 최우수상(1건) 30만원, 우수상(2건) 20 원, 장려상(3건) 10만원의 상금을 제공한다. 최종 결과는 오는 9월15일 강서구청 홈페이지를 통해 발표한다.

진교훈 강서구청장은 “이번 공모는 강서의 새로운 미래를 열어갈 통합신청사 개청을 맞아 도서관의 첫 출발을 주민과 함께하기 위해 마련했다”며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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