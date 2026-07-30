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[속보] 국회, 제3자 추천 ‘선관위 특검법’ 여야 합의로 본회의 통과

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본문 요약

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등에 대한 진상을 규명하는 '선관위 특검법'이 30일 여야 합의로 국회 본회의를 통과했다.

추천위는 대한변협·법전원협의회로부터 특검 후보 각 3인씩 추천받아 그중 2인을 여야 합의로 대통령에게 추천하고, 대통령이 그중 1명을 임명한다.

특검의 수사 대상은 지방선거 당시 투표용지 부족으로 인해 국민 참정권이 침해됐다는 의혹, 부실 관리 의혹 발생 후 개표 중단·보전 조치 없이 개표를 강행한 의혹, 투표율 집계 조작 등 선거관리 시스템 전산 입력 오류·선거 통계 조작 의혹 등이다.

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[속보] 국회, 제3자 추천 ‘선관위 특검법’ 여야 합의로 본회의 통과

입력 2026.07.30 15:55

수정 2026.07.30 15:56

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  • 이예슬 기자

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한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)와 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 국회 운영위원회 위원장실에서 선거관리위원회 특검법에 대한 협의를 진행한 뒤 각자 일정에 참석하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)와 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 국회 운영위원회 위원장실에서 선거관리위원회 특검법에 대한 협의를 진행한 뒤 각자 일정에 참석하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등에 대한 진상을 규명하는 ‘선관위 특검법’이 30일 여야 합의로 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 본회의에서 선관위 특검법(제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안)을 가결했다. 재석 228명 중 226명이 찬성하고, 2명이 반대했다.

이날 통과된 특검법에 따르면 특검은 여야 합의에 따라 국민추천위를 구성해 추천한다. 추천위는 교섭단체 간 3인씩 추천해 총 6인으로 구성한다. 추천위는 대한변협·법전원협의회로부터 특검 후보 각 3인씩 추천받아 그중 2인을 여야 합의로 대통령에게 추천하고, 대통령이 그중 1명을 임명한다.

특검의 수사 대상은 지방선거 당시 투표용지 부족으로 인해 국민 참정권이 침해됐다는 의혹, 부실 관리 의혹 발생 후 개표 중단·보전 조치 없이 개표를 강행한 의혹, 투표율 집계 조작 등 선거관리 시스템 전산 입력 오류·선거 통계 조작 의혹 등이다.

선관위 전·현직 직원 등 관계자의 외유성 출장, 자녀 승진 특혜, 부정 채용, 수의계약 특혜 의혹 등도 포함됐다. 특검은 이러한 수사 중 인지한 사건에 대해서도 수사할 수 있다.

수사 인력은 특별 검사보 5명, 특별수사관 70명, 파견검사 20인 이내, 파견검사를 제외한 파견공무원 70인 이내로 한다.

특검은 20일 이내의 직무수행에 필요한 준비 기간을 가진 후 준비 기간 만료 다음 날부터 90일 이내에 수사를 완료해 공소 제기 여부를 결정해야 한다. 필요한 경우 2회에 걸쳐 각 30일씩 수사 기간을 연장할 수 있다.

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