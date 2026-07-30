[속보] 중국 공산당, 10월 5중전회 개최

중국 공산당이 오는 10월 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회)를 개최한다.

CCTV는 30일 당 중앙정치국이 이날 회의를 열고 오는 10월 베이징에서 5중전회를 개최하기로 결정했다고 보도했다.