[속보] 중국 공산당, 10월 5중전회 개최

중국 공산당이 오는 10월 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회)를 개최한다.
CCTV는 30일 당 중앙정치국이 이날 회의를 열고 오는 10월 베이징에서 5중전회를 개최하기로 결정했다고 보도했다.
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입력 2026.07.30 15:57
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중국 공산당이 오는 10월 제20기 중앙위원회 5차 전체회의(5중전회)를 개최한다.
CCTV는 30일 당 중앙정치국이 이날 회의를 열고 오는 10월 베이징에서 5중전회를 개최하기로 결정했다고 보도했다.
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