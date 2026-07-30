‘AI 수익화’ 여부에 희비 엇갈린 MS·메타···AI 투자 조절하면 호재?

미국 빅테크기업 마이크로소프트(MS)와 메타가 2분기 실적 발표에서 엇갈린 시장 평가를 받았다. 마이크로소프트는 클라우드 성장세 가속으로 ‘인공지능(AI) 수익성’을 입증하며 장 마감 후 주가가 급등했지만, 메타는 막대한 AI 투자 확대에 대한 경계감이 커지며 주가가 하락했다.

29일(현지시간) MS가 발표한 내용을 보면 2분기 매출은 전년대비 18% 증가한 900억달러를 기록했다. 주당순이익도 4.81달러로 전년대비 32% 증가했다.

특히 MS의 클라우드 플랫폼인 애저(Azure)의 성장률이 43%로 시장기대치(40%)를 웃돌았다. 향후 매출로 인식될 상업부문 수주 잔고는 6780억달러를 기록했다. MS는 전분기 대비 증가분 대부분이 AI 개발사 이외 일반 기업들에서 나왔다고 설명했다. 빅테크와 AI 개발사 간 ‘순환거래’ 논란이 커지는 상황에서 상대적으로 수요 기반이 탄탄하다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

업무용 AI인 코파일럿의 유료좌석도 3000만개로 직전분기(2000만개)에서 50% 급증했다. AI로 인해 소프트웨어의 좌석당 과금 구조가 훼손될 것이라는 ‘사스포칼립스’ 우려도 일부 해소될 것으로 보인다.

메타의 2분기 매출은 전년대비 28% 늘어난 608억달러를 기록해 시장 예상치(602억2000만달러)를 소폭 상회했다. 앱 일간 이용자수는 36억명으로 전년대비 3% 늘어 시장전망치(36억1000만명)에 부합했다. 다만 소송 비용 등의 영향으로 주당순이익(EPS)은 6.18달러를 기록해 시장 전망치인 7.22달러를 크게 밑돌았다.

메타가 제시한 3분기 매출 전망치는 625억 달러로 시장 전망치(631억달러)보다 소폭 낮았다. AI 인프라 투자가 급증하면서 2분기 잉여현금흐름(FCF)은 7억8400만달러로 전년 동기 85억5000만달러의 10분의 1 수준으로 급감했다.

‘AI 인프라 투자’에 대한 두 회사의 온도차도 눈길을 끌었다. MS는 올해 연간 설비투자 예상치를 기존 1900억달러에서 1750억달러로 낮췄다. 실제 투자계획을 축소한 것이 아니라 비용을 인식하는 회계처리방식을 바꾼 것인데, 설비투자가 과도한 것 아니냐는 시장 우려를 해소하려는 의도로도 해석된다.

반면 메타는 오히려 올해 총 설비투자 예상치 하단을 기존 1250억달러에서 1300억달러로 올려잡았다. 수전 리 메타 최고재무책임자(CFO)는 이날 컨퍼런스콜에서 “현재 인프라 계획은 올해와 내년의 컴퓨팅 용량을 최대한 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다”고 했다.

‘AI 투자 수익화’에 대한 시장 평가가 엇갈리면서 이날 실적 발표 후 시간 외 거래에서 MS 주가는 9% 가까이 급등했지만, 메타는 8% 가량 하락했다.