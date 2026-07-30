LG전자, 2분기 영업이익 역대 최대···로봇·AI 데이터센터 신사업 가속화

LG전자가 올해 2분기 매출과 영업이익 모두 역대 2분기 최대치를 경신했다. 생활가전 사업본부의 분기 매출은 처음으로 7조원을 넘어섰다. LG전자는 하반기 실적 개선 흐름이 둔화될 수 있다고 보고 로봇·AI(인공지능) 데이터센터 냉각 등 신사업 발굴에도 주력할 계획이다.

LG전자는 30일 연결기준 2분기 매출 23조8265억원, 영업이익 1조5791억원을 기록했다고 밝혔다. 1년 전과 비교해 매출은 14.9%, 영업이익은 147% 늘었다. 지난 7일 내놓은 잠정치와 거의 같은 수준이다. 상반기 누적으로 보면 매출 47조5537억원, 영업이익 3조2528억원을 올려 반년 만에 지난해 연간 영업이익(2조4784억원)을 넘어섰다.

회사 측은 중동 전쟁 등 비우호적 대외 환경에도 월드컵을 비롯한 대형 스포츠 이벤트 특수로 프리미엄 TV 판매가 늘면서 전사 매출이 확대됐다고 설명했다. 고부가가치 제품의 판매 비중이 높아진 점도 영향을 미쳤다. 지난해 미국 수출 물량에 납부했던 관세를 돌려받은 금액이 일회성 이익으로 반영된 것도 영업이익을 끌어올렸다.

생활가전 분야가 전체 실적을 견인했다. 생활가전을 담당하는 HS사업본부는 매출 7조757억원, 영업이익 6859억원을 기록했다. 분기 매출이 7조원을 넘어선 것은 처음으로, 영업이익률은 9.7%에 달했다. 제품과 서비스를 묶어 파는 구독사업 매출도 해외 확장에 힘입어 5% 늘어난 6600억원을 올렸다.

TV·IT를 맡은 MS사업본부는 매출 5조1146억원, 영업이익 2194억원을 거뒀다. 전장(자동차 전자장치)을 담당하는 VS사업본부는 매출 3조259억원, 영업이익 1912억원으로 각각 역대 2분기 최대치를 기록했다. 냉난방공조 사업을 담당하는 ES사업본부는 해외 에어컨 판매가 늘며 매출 2조7261억원, 영업이익 2358억원을 기록했다.

기업간거래(B2B) 매출은 5% 증가한 6조5000억원으로, LG이노텍을 뺀 전사 매출에서 36%를 차지했다.

LG전자는 3분기에는 생활가전 수요가 다소 정체될 것으로 보고 아시아·아프리카·중남미 등 이른바 ‘글로벌 사우스’ 시장 공략을 강화하기로 했다. 또 동시에 로봇 관절에 들어가는 액추에이터 등 신사업을 본격화하고, AI 데이터센터(AIDC) 냉각솔루션 공급망 진입도 추진할 방침이다.