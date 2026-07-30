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[속보] 스틸 주한미대사 “한·미 동맹은 세계서 가장 강력…트럼프 대통령 비전 이어나갈 것”

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본문 요약

미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 30일 "한·미 동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나로 자리잡았다"며 "한국과 함께 협력해, 우리의 자랑스러운 동맹이 이 지역의 평화와 안보를 지키는 든든한 버팀목으로 남길 기대한다"고 밝혔다.

그는 "140년이 넘는 역사를 함께해 온 한·미 동맹은 전쟁 속에서 맺어졌고, 자유를 수호하기 위해 함께 피 흘린 이들의 헌신으로 더욱 견고해졌다"며 "변함없는 강력함을 바탕으로 거듭 한국을 지켜왔다"고 말했다.

스틸 대사는 "경주에서 트럼프 대통령과 이재명 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다"며 "우리는 이 동맹을 향한 트럼프 대통령의 비전을 이어 나갈 것이다. 그 어느 때보다 더 강력하고 안전하며 번영하는 미래를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

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[속보] 스틸 주한미대사 “한·미 동맹은 세계서 가장 강력…트럼프 대통령 비전 이어나갈 것”

입력 2026.07.30 16:37

수정 2026.07.30 17:08

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주한 미국대사에 부임한 미셸 스틸 대사가 30일 인천국제공항을 통해 한국에 도착한 후 제2터미널 행사장에서 성명 발표를 하며 미소짓고 있다. 연합뉴스

주한 미국대사에 부임한 미셸 스틸 대사가 30일 인천국제공항을 통해 한국에 도착한 후 제2터미널 행사장에서 성명 발표를 하며 미소짓고 있다. 연합뉴스

미국 도널드 트럼프 2기 행정부의 첫 주한미국대사인 미셸 스틸 대사가 30일 공식 부임했다. 그는 “한·미 동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나로 자리잡았다”며 “저는 한국과 함께 우리 승리의 동맹이 이 지역의 평화와 안보의 굳건한 축으로 남아 있도록 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

스틸 대사는 이날 인천국제공항을 통해 입국한 후 이 같은 내용의 성명을 발표했다. 그는 “미국과 한국은 140년이 넘는 시간 동안 함께해 왔다”며 “우리의 동맹은 전쟁 속에서 형성됐고, 자유를 수호하기 위해 어깨를 나란히 했던 이들의 피로 굳건해졌다. 그리고 오늘날까지 흔들리지 않는 신뢰를 통해 거듭 그 가치를 증명해 왔다”고 말했다.

스틸 대사는 “경주에서 트럼프 대통령과 이재명 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다”며 “우리는 트럼프 대통령이 제시한 한·미 동맹의 비전을 더욱 강력하고 안전하며, 더욱 번영하는 동맹으로 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한국계인 스틸 대사는 성명 발표에 앞서 한국어로 부임 소회를 전했다. 그는 “한국 국민 여러분께 인사드린다”며 “저는 서울에서 태어났지만 미국을 대표해 이 자리에 서 있다. 다시 이 땅에 서게 돼 만감이 교차하고 대단히 감사하다”고 밝혔다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 대사는 일본을 거쳐 1975년 미국으로 이민했다. 이명박·박근혜 정부 당시의 성 김 전 대사에 이어 역대 두 번째 한국계 주한미국대사다. 스틸 대사의 부임으로 1년 6개월 넘게 이어지던 주한미국대사 공백 사태도 해소됐다.

박일 외교부 대변인은 이날 정부서울청사에서 정례브리핑을 열고 스틸 대사의 부임에 대해 환영의 뜻을 전했다. 박 대변인은 “스틸 대사가 재임 기간에 한·미 동맹과 한·미 관계에 대한 이해를 바탕으로 양국 관계 강화를 위한 의미 있는 기여를 할 것으로 기대한다”며 “스틸 대사가 1년 이상의 공백 끝에 부임했기 때문에 훨씬 더 효과적이고 긴밀한 외교적 소통이 있을 것으로 본다”고 말했다.

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