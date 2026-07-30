전남광주 농업용 저수지 저수율 59.4%···가뭄대책 상황실 가동

전남광주 지역 농업용 저수지의 평균 저수율이 평년보다 9.1%포인트 낮은 59.4%로 집계됐다. 전남광주통합특별시는 농업용수 부족에 대비해 가뭄대책 상황실을 가동했다.

전남광주는 지난 24일 기준 지역 농업용 저수지의 평균 저수율이 평년 68.5%보다 낮은 59.4%라고 30일 밝혔다. 일부 지역은 저수율이 평년을 밑돌아 향후 강수 상황에 따라 농업용수 공급 여건이 악화할 가능성이 있다.

전남광주는 농업정책과장을 상황실장으로 농업기반팀 전원이 참여하는 2개 근무조를 편성했다. 상황실은 영농이 끝날 때까지 시·군별 저수율과 용수 공급 상황, 가뭄 피해 발생 여부 등을 점검한다.

시·군과 한국농어촌공사 전남지역본부도 공동 대응한다. 저수율이 50% 미만인 저수지와 용수로 말단부, 천수답 등 가뭄 취약지역을 집중적으로 살피고 관정과 양수장, 간이양수장 등 용수 공급시설의 가동 상태를 확인한다.

농업용수 부족이 우려되는 지역에는 급수 장비를 배치한다. 하천수를 끌어올려 저장하거나 용수로에 직접 공급하고, 관정 가동과 사용한 물의 재이용 등 지역별 여건에 맞는 급수대책도 추진한다.

전남광주는 농업인들에게 논에 물을 가둬두고 사용한 농업용수를 반복해서 활용하는 등 물 절약에 동참해 달라고 홍보할 예정이다.

김현미 전남광주 농업정책과장은 “저수율이 평년보다 낮고 폭염과 강수량 변동성이 커 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황”이라며 “시·군, 한국농어촌공사와 긴밀히 협력해 용수 부족지역을 사전에 파악하고 가용 인력과 장비를 신속히 투입하는 등 영농 피해가 발생하지 않도록 총력 대응하겠다”고 말했다.