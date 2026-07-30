지금도 ‘펄펄’ 끓는데 다음 주 어쩌나···서울 ‘37도 찜통’ 역대급으로 불타오른다

최고 40도를 넘나드는 폭염이 이어지는 상황에서 주말에도 밤낮없는 무더위가 계속되겠다. 그동안 영남을 중심으로 기승을 부렸던 폭염은 다음 주부터 수도권 등 서쪽 지역으로 확대될 것으로 전망된다.

기상청은 30일 정례 브리핑을 열고 당분간 폭염이 지속되고, 다음 주 동풍이 불면서 서쪽 지역 기온이 오르겠다고 예보했다. 이번 주말 낮 최고기온은 32∼38도로 전국 대부분 지역에서 체감온도 35도 안팎의 폭염이 이어지겠다.

이번 폭염은 한반도 상공에 티베트고기압과 북태평양고기압이 겹쳐서 생긴 ‘이중 고기압’ 때문이다. 약 12㎞ 상공의 티베트고기압은 하강기류를 만들어 구름 생성을 억제하고, 강한 햇볕이 지면을 달군다. 그 아래 5.5㎞ 상공 북태평양고기압은 고온다습한 공기를 한반도로 밀어 넣어 기온과 체감온도를 동시에 끌어올린다. 여기에 30도 안팎의 높은 해수면 온도로 대기 중 수증기량이 늘면서 폭염의 강도는 더 높아지고 있다.

밤에도 숨 막히는 더위가 지속되겠다. 낮 동안 강한 햇볕에 달궈진 지면의 열이 밤사이 충분히 식지 못하면서 열대야(밤 최저기온 25도 이상)가 이어질 것으로 예상된다. 올여름(6월1일~7월29일) 전국 평균 열대야 일수는 8.8일로 같은 기간 기준 역대 최고치를 기록했다.

다음 주에는 서울을 비롯한 수도권의 더위가 절정에 이를 것으로 보인다. 그동안은 서풍 계열의 바람이 백두대간을 넘으며 뜨겁고 건조해지는 ‘푄현상’으로 영남 지역을 중심으로 극한 폭염이 이어졌다. 하지만 다음 주부터는 바람 방향이 바뀌면서 동풍이 유입돼 서울 등 수도권 지역의 기온이 크게 오를 것으로 전망된다. 서울 낮 최고기온은 주말까지 34도 안팎을 유지하다가 다음달 5일 37도까지 오를 것으로 예보됐다.

강혜미 기상청 예보분석관은 “그동안 서풍이 유지되다가 다음 주 초반 동풍이 유입되면서 서쪽 지역 기온이 더욱 상승할 것으로 예상된다”며 “당분간 폭염과 열대야가 이어져 건강관리에 유의해야 한다”고 했다.

지난 27일 발생한 13호 태풍 ‘돌핀’은 현재 괌 동쪽 해상에서 서북서진해 다음 달 4일쯤 일본 도쿄 남쪽 해상에 접근할 것으로 예상된다. 이후 태풍의 발달과 이동 경로에 따라 한반도 주변 기압계에 영향을 미칠 수 있다.