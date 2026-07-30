미·이란 전쟁 개입 꺼리던 사우디, 왜 전선 뛰어들었나

사우디아라비아가 미국과 함께 이라크 내 친이란 민병대를 공격하면서 역내 전선이 확대될 것이라는 우려가 나오고 있다. 사우디가 뒤늦게 분쟁에 뛰어든 것에는 ‘레드라인’을 넘은 이란의 공격에 대해 경고를 하기 위해서라는 분석이 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) 사우디의 참전은 더 큰 분쟁에 휘말리지 않으면서도 이란의 공격을 억제하려는 의도를 보여준다고 분석했다.

사우디는 이날 미국과 함께 이라크 내 친이란 민병대 인민동원군(PMF)을 공격하면서 분쟁에 본격적으로 개입하게 됐다. PMF는 이 공격으로 최소 20명이 사망하고 32명이 부상을 입었다고 밝혔다.

최근 이란 대리 세력이 사우디를 목표로 삼으면서 사우디의 피해는 확대됐다. 예멘 친이란 무장세력 후티 반군은 지난 20일 홍해 봉쇄를 선언한 후 사우디 선박들을 공격했다. 호르무즈 해협을 통한 수출길이 막힌 상황에서 홍해로의 운항이 제한되며 사우디가 큰 경제적 피해를 볼 것이라는 전망이 나오고 있다. 지난 27일 사우디 국방부는 이라크 영토에서 발사된 무인기(드론) 여러 대를 요격했다며 배후로 친이란 이라크 민병대를 지목하기도 했다.

사우디는 지난 2월 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 후 약 5개월간 분쟁에 개입하지 않으려고 노력을 기울여왔다. 국가 발전을 위한 ‘비전 2030’ 프로젝트를 추진하고 있는 무함마드 빈살만 사우디 왕세자는 외국인 투자 유치 등을 위해 분쟁에 개입하는 위험을 회피하려 해 왔다.

하지만 이란 대리 세력의 공격 등이 이어지면서 사우디도 한계에 다다른 것으로 보인다. 전문가들은 사우디가 이란에 대한 경고를 위해 공격을 감행했다고 분석했다. 사우디 공군 출신이자 국방 분석가인 파이살 알하마드는 “사우디에 대한 추가 공격을 억제하기 위한 명확한 레드라인을 설정하려는 시도”라고 분석했다. 영국 왕립합동군사연구소의 선임연구원 H A 핼리어는 “사우디는 이란이 걸프 국가들을 쉬운 희생양으로 여기는 것을 착각이라고 알리고 싶어한다”고 가디언에 말했다.

다만 사우디 당국이 이번 이라크 공습을 미·이란 전쟁에 대한 대응이라기보다는 특정 공격에 대한 제한적인 대응으로 설명하려 한다고 NYT는 짚었다. 투르키 알말리키 사우디 국방부 대변인은 “사우디는 긴장 고조를 원하지 않지만 어떠한 공격에도 대응할 것”이라고 밝혔다. 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디 외교장관은 이날 카타르, 쿠웨이트, 바레인 외교장관과 잇따라 통화해 역내 긴장 완화 방안을 논의했다고 밝히기도 했다.

사우디는 홍해를 항해하는 선박을 후티로부터 보호하기 위한 국제연합 창설을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.