규모 7.1도의 지진이 강타한 일본 구마모토에서 사흘째 수색 및 구조 작업이 이뤄지고 있다. 대형 쇼핑몰, 제지 공장에 매몰된 이들의 생사가 여전히 확인되지 않은 가운데 구조대원들은 ‘골든 타임’ 72시간을 놓치지 않기 위해 안간힘을 쓰는 중이다. 지진으로 인한 사망자는 34명으로 전날보다 크게 늘었다.

30일 아사히·마이니치신문 등 보도에 따르면 피해가 가장 큰 곳은 가시마마치 쇼핑센터 ‘이온몰 구마모토’다. 현재까지 12명이 구조됐으며 이 가운데 7명이 숨지고 5명이 다쳤다. 구조대는 이날 오전 6시30분쯤 건물 안에서 매몰자 2명을 발견했는데, 이 중 1명은 구조 직후 현장에서 사망이 확인됐다. 나머지 1명에 대한 구조 작업을 계속하고 있다.

경찰과 소방은 아직 건물 안에 생사가 확인되지 않은 사람이 있을 가능성이 있다고 보고 피해가 가장 심한 건물 남측 중앙부를 중심으로 수색을 이어가고 있다. 산케이신문은 “사고 현장에 잔해가 널브러져 있어 수색 작업이 장기화할 가능성이 있다”고 전했다.

굴뚝이 무너져 직원 8명이 숨지고 2명이 다친 일본제지 야쓰시로 공장에서도 생사가 확인되지 않은 1명을 찾기 위해 수색 작업이 진행되고 있다. 야쓰시로시 다나카키타마치에서도 이날 낮 붕괴된 주택에서 남성 1명의 사망이 추가로 확인됐다.

당국은 인명 구조 골든 타임인 72시간 전 실종자를 구조하기 위해 애를 쓰고 있다. 조건은 좋지 않다. 구마모토에서는 낮 최고 기온이 35도를 웃도는 무더위가 계속되고 있다. 오는 8월2일에는 낮 최고 기온이 40도에 육박할 것이라는 예보도 나왔다.

크고 작은 여진도 걸림돌이다. 전날 오후 10시쯤 규모 5의 추가 지진이 일어난 데 이어 이날 오전에도 규모 4의 여진이 관찰됐다. 쓰나미 등 추가 피해 없이 넘어갔지만, 전문가들이 본진 이후 2~3일 사이 추가 지진 가능성을 경고하고 있어 긴장을 놓을 수 없는 상황이다. 단수와 정전이 계속되는 등 인프라 복구에도 시간이 걸리고 있다.

이번 강진으로 인한 사망자는 크게 늘었다. 구마모토현은 이날 오후 기준 사망자가 34명으로 늘었다고 발표했다. 이온몰(7명), 제지공장(8명) 외 주택 붕괴나 산사태 등으로 인한 사망자가 19명으로 집계됐다.

이는 앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 총리관저에서 열린 구마모토 지진 비상재해대책본부회의에서 발표한 사망자 수 30명보다 늘어난 규모다. 사망자 수는 시간이 갈수록 늘고 있다. 이날 오전 기하라 미노루 관방장관이 정례 브리핑에서 발표한 사망자 수는 28명이었으며 전날까지 집계된 사망자 수는 13명이었다.

다카이치 총리는 현재 이재민 9800여명이 약 420곳의 피난소에 머물고 있으며, 무더위로 인한 열사병 우려가 커지고 있다면서 “피난소의 양호한 환경 확보를 포함해 피해자 지원이 매우 중요한 국면”이라고 강조했다. 일본 정부는 구마모토현청에 현지 재해대책본부를 설치했다. 일본 자위대는 전날보다 500명 증원된 5100명 체제로 구조 및 지원 활동을 벌이고 있다.