“단순한 도박장 됐다” “비이성적인 현상”···‘한 달 만에 34% 폭락’ 코스피, 전 세계 하락률 1위

연이틀 급락한 코스피 지수는 30일에도 반등에 실패했다. 저가 매수를 노리는 외국인과 공포에 질려 매도 물량을 쏟아내는 개인 사이에서 증시는 종일 오락가락했다. 7월 한달간 코스피 지수는 30% 넘게 하락해 전세계 주요국 가운데 하락률 1위로 극심한 변동성에 노출돼 있다는 지적이 나온다. ‘언제 반등하느냐’와 ‘바닥이 어디냐’에 관심이 쏠린 가운데 증권가는 삼성전자·SK하이닉스 목표주가를 줄줄이 낮추며 눈높이를 재조정했다.

코스피는 이날 전 거래일보다 69.68포인트(1.23%) 하락한 5593.56에 거래를 마쳤다. 지수는 오전 한때 5976.82까지 오르며 6000선 회복을 시도했지만 거센 매도세에 부딪혀 하락세로 전환했다. 삼성전자·SK하이닉스는 오전 한때 4~8% 가량 올랐으나 결국 전장보다 0.72%, 5.64% 내렸다.

개인들은 1조4199억원을 순매도하며 ‘패닉 셀’의 여파가 가시지 않았음을 보여줬다. 반면 전날까지 조 단위 순매도 행렬을 이어온 외국인은 이날 1조3329억원 순매수로 돌아서며 저가 매수에 나섰다.

이번 주에만 코스피는 16.4% 빠졌다. 이번달에만 34.01% 하락했다. 같은 기간 글로벌 주요국 증시도 비슷한 방향으로 움직였으나 미국 나스닥지수는 -6.76%, 대만 자취안 -13.2%, 일본 니케이225 -11.7% 등으로 코스피보다는 하락폭이 작다. 유독 국내 증시가 변동성이 가파르다는 지적이 나온다.

전문가들은 국내 투자자들이 실제 자산보다 훨씬 많은 금액을 베팅하면서 증시에 거품이 꼈다는 점을 가장 큰 원인으로 꼽았다. 신용융자가 올해 상반기 최대 38조원까지 불며 ‘빚투’가 유례없는 수준을 기록했고, 지난 5월 말 도입된 단일종목 레버리지 상품도 변동성을 더했다. 여기에 고대역폭메모리(HBM) 등을 공급하는 한국 반도체 기업 실적이 미국 빅테크 기업의 AI 투자 규모에 연동되면서 미국 빅테크의 실적과 투자 계획 관련 뉴스가 국내 증시 변동성에도 이전보다 큰 영향을 미치고 있다는 분석이다.

대신증권은 이날 보고서에서 “지금 하락은 글로벌 반도체 리레이팅(재조정) 위에 한국 고유의 레버리지 청산이 두 배로 얹힌 사건”이라고 분석했다.

이렇다 보니 해외 기관투자자들 사이에서는 한국 증시의 높은 변동성 자체를 ‘위험 요인’으로 인식하는 분위기가 확산하고 있다. 영국 런던 소재 픽텟자산운용의 이영재 선임투자매니저는 이날 블룸버그통신에 “글로벌 주식 시장에 투자하는 기관투자자로서 한국의 가장 큰 문제는 변동성이 너무 높다는 점”이라며 “단순히 도박과 같은 상황에 돈을 쏟아부을 수는 없다”고 말했다.

국내 증권사들은 목표주가를 재조정하고 있다. 미래에셋증권이 지난 29일 삼성전자 목표주가를 55만원에서 37만원으로, SK하이닉스는 420만원에서 280만원으로 낮춘 데 이어, 이날 신한투자증권(420만원→270만원), 한화투자증권(430만원→315만원) 등이 잇따라 SK하이닉스 목표가를 하향했다.

시장의 관심은 ‘언제 반등하느냐’와 ‘바닥이 어디냐’에 쏠려 있다. 저가매수가 들어오면 반등할 것이라는 의견과 더 떨어질 수 있다는 반론이 엇갈린다.

한지영 키움증권 연구원은 “실적 추정치가 본격적으로 꺾이는 ‘펀더멘털(기초체력) 훼손’은 현실화되고 있지 않다”며 “최근의 연쇄 폭락은 다분히 비이성적인 현상”이라고 말했다. 그러면서 “최근 폭락분을 되돌리는 저가 매수세 유입되면 반등 탄력이 개선될 것”이라는 회복 시나리오를 제시했다.

유안타증권은 5100선을 단기 저점으로, 하나증권은 5200선을 지지선으로 전망했다.

이경민 대신증권 연구원은 “코스피가 5000선까지 닿을 가능성을 배제할 수 없다”면서도 “단기 등락 이후 5700~5800선에서 안착시 1차적으로 선행 주가수익비율(PER) 7배 수준인 8200선, 2차적으로는 8배 수준인 9300선까지 회복 가능성은 충분하다”고 분석했다.