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세제개편안 발표 앞두고 ‘강남 3구’ 등 서울 아파트 가격 ‘숨고르기’

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본문 요약

서울 아파트 가격 상승세가 숨고르기 하는 양상이다.

한국부동산원이 30일 발표한 7월 넷째주 주간 아파트가격 동향을 보면, 서울 지역 아파트 상승률은 0.25%로 전주보다 다소 둔화됐다.

경기 지역도 0.15%로 전주에서 상승률이 소폭 축소됐다.

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세제개편안 발표 앞두고 ‘강남 3구’ 등 서울 아파트 가격 ‘숨고르기’

입력 2026.07.30 17:11

  • 허남설 기자

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서울 남산에서 바라본 주거지역. 김정근 기자

서울 남산에서 바라본 주거지역. 김정근 기자

서울 아파트 가격 상승세가 숨고르기 하는 양상이다. 반도체 벨트인 경기 남부 일대도 상승률이 낮아졌다. 8월 초 세제개편안 발표를 앞둔 데다 대출 총량관리 여파가 작용했기 때문으로 풀이된다.

한국부동산원이 30일 발표한 7월 넷째주 주간 아파트가격 동향을 보면, 서울 지역 아파트 상승률은 0.25%로 전주(0.27%)보다 다소 둔화됐다. 경기 지역도 0.15%로 전주(0.17%)에서 상승률이 소폭 축소됐다.

서울 자치구별로 보면 성북구 0.39%, 중구 0.36%, 서대문구 0.33%, 종로구 0.31%, 구로구 0.3%, 영등포구 0.3% 등이 여전히 높은 상승률을 보였다. 다만 상승폭은 적게는 0.05%포인트에서 많게는 0.09%포인트까지 줄었다.

강남구 0.07%, 서초구 0.05%, 송파구 0.2% 등 ‘강남 3구’ 상승폭도 지속해서 줄어들고 있다. 6월 초부터 0.3%를 웃도는 높은 상승률을 보였던 성동구(0.14%)와 광진구(0.1%)도 마찬가지다.

다만 중랑구는 0.53% 올라 전주 0.4%에서 상승폭을 크게 키웠다. 강북구도 0.27%에서 0.33%로, 노원구도 0.43%에서 0.46%로 소폭 커졌다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “금융기관 대출 총량관리 영향으로 성북구·서대문구 등은 상승률이 소폭 하락하거나 정체된 반면 상대적으로 영향을 적게 받는 중랑구 등은 상승률이 커진 것으로 추정된다”며 “강남 3구엔 세제 개편 등 정책 불확실성이 작용하고 있다”고 분석했다.

경기 화성 동탄구는 0.15% 오르는 등 반도체 활황 영향권에서도 가격 상승세가 주춤하고 있다. 성남은 0.29%로 지난주 0.54%에서 상승률이 크게 낮아졌다. 분당구 0.32%, 수정구 0.24%, 중원구 0.2% 등이다.

용인 수지구와 기흥구는 0.38%와 0.45로, 전주 0.5%와 0.49%에서 역시 상승폭이 축소됐다.

다만 수원 권선구는 지난주 0.14%에서 0.4%로 상승폭이 커졌다. 평택은 0.05%로 6주 만에 하락에서 상승으로 전환했다. 토지거래허가구역 등 규제를 받지 않는 지역으로 풍선효과가 나타난 것이란 해석이 나온다.

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