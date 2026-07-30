배터리 3사, 올해 2분기 경영실적 발표…“적자 터널 끝, 흑자 전환 성공”

배터리 3사가 일제히 ‘적자’ 터널을 벗어나는 분위기다. 삼성SDI와 SK온이 7분기만에, LG에너지솔루션이 2분기만에 흑자전환에 성공했다. 북미 지역에서 인공지능(AI) 데이터센터의 확산으로 인한 에너지저장장치(ESS) 수요가 늘고, 유럽과 아시아 지역에서는 지정학적 위기로 유가 불안정성이 확대되며 전기차(EV) 수요가 늘어난 것이 주요 원인으로 꼽힌다.

LG엔솔, 2분기 만에 흑자전환…“북미는 ESS 성장, 유럽·아시아는 EV 수요 증가”

LG에너지솔루션은 30일 올해 2분기 영업이익 1133억원을 달성해 2분기 만에 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다. 올해 2분기 매출은 6조562억원으로, 지난해 2분기보다 24.8% 늘었다. 다만 영업이익은 지난해 동기보다는 77% 감소했다. 유럽 공장 가동률이 개선되고, 고수익 원통형 배터리 판매가 늘어난 영향이다. 북미지역에서 ‘AI 데이터센터’(AI DC) 확산으로 ESS 수요가 늘어나 공장 가동률이 늘며 고정비 부담도 줄었다.

특히 ESS 매출은 지난해 2분기보다 4배 이상 성장해 매출 비중이 20% 후반대까지 커졌다. 이창실 최고재무책임자(CFO)는 “괄목할 부분은 ESS 사업의 성장”이라며 “연말까지는 50기가와트시(GWh) 이상의 북미 ESS 생산능력을 반드시 확보할 계획”이라고 밝혔다. LG에너지솔루션은 제너럴모터스(GM)와 혼다와 합작한 배터리 공장들이 각각 지난 5월과 6월 ESS 생산설비 가동을 시작했다고 설명했다.

회사는 EV용 배터리의 경우 미국 전기차 침체로 인해 수요는 기대보다 낮다면서도, 아시아·유럽의 매출 개선이 이뤄지고 있다고 설명했다. 특히 유럽에서 열 안전성 규제가 강화되면서 완성차업체들이 열 안전성이 높은 ‘46시리즈’에 관심을 보인다고 평가했다.

삼성 SDI, 7분기 만에 흑자…“AI DC 수요 확대에 다양한 ESS 제품군으로 대응”

삼성SDI는 이날 올해 2분기 잠정 영업이익이 2038억원으로 7분기 만에 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다. 지난해 2분기에는 영업손실이 3978억원이었다. 매출은 지난해 2분기 대비 18.5% 늘어난 3조7688억원을 기록했다.

삼성SDI는 국내외 ‘AI DC(데이터센터) 수요 확대’를 호실적의 주 요인으로 꼽았다. AI DC 확산으로 ESS 수요가 늘어났고, 이에 UPS(무정전전원장치), BBU(배터리 백업 유닛) 등 ESS 제품군을 활용해 수요에 대응했다는 것이다. 삼성SDI는 특히 북미 지역에서 주요 ESS 고객과 장기 공급 계약을 체결하고, 국내 차세대 배전망 ESS 시장에서 성과를 낸 것이 수익을 견인했다고 설명했다.

역시 EV용 배터리 수요가 늘어나는 점도 흑자 전환의 요인으로 꼽힌다. 특히 지난 4월 메르세데스 벤츠에 다년간 차세대 배터리 공급 계약을 체결하며 독일 3대 완성차업체를 모두 고객사로 확보한 점에 주목했다. 조한제 전략마케팅실장(부사장)은 “유럽이 전기차에 대해 보조금을 재개헀고, 고유가 상황이 지속하고 있다”며 “전기차 배터리 수요 역시 지속해서 증가해 2030년까지 연평균 15% 증가할 것으로 전망한다”고 말했다. 다만 미국 EV 수요는 당분간 둔화가 지속될 것으로 바라봤다.

SK온 배터리 사업 부문, “SK온 분사 이후 19분기 만에 최대 흑자”

SK이노베이션도 이날 경영실적을 발표하면서 SK온 배터리 사업 부문의 올해 2분기 잠정 영업이익이 8218억원을 기록해 7분기 만에 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다. SK온 분사 이후 19분기 만에 최대 흑자다. 매출액은 지난해 2분기보다 64% 증가한 2조9460억원으로 집계됐다. 아시아 지역 판매량 확대와 원가 절감 및 포트폴리오 조정(리밸런싱) 등 수익성 제고 노력이 원인으로 꼽힌다.

김영광 SK온 재무관리실장은 “유럽은 현지 생산 장려 정책과 전기차 관련 지원 정책이 지속 추진 중”이라며 “유럽 생산 거점의 운영 안정성을 높이고 고객과의 협상력을 강화하고 노력하고 있다”고 말했다. 이어 “(북미 시장은) 수요가 탄탄한 ESS 시장에서 추가적인 수주를 확보할 수 있게 하겠다”고 말했다.

한편 이날 SK온은 테네시주의 배터리 공장에 대해 포드자동차와의 합작을 종료하고, SK온의 단독 공장으로 출범했다고 밝혔다. SK온은 연간 약 3000억원의 감가상각비와 2000억원 규모의 이자 비용 절감이 이뤄질 것으로 기대하고 있다.