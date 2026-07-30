광주도서관 붕괴는 ‘인재’…용접 부위에 철근 집어넣는 등 ‘불량 용접’ 원인

지난해 12월 4명의 사망자가 발생한 광주대표도서관 붕괴 사고는 용접 부위 이물질 투입 등 부실 시공으로 인한 ‘인재’라는 조사 결과가 나왔다.

국토교통부는 30일 용접 시공 부실이라는 내용의 광주대표도서관 붕괴 사고 건설사고조사위원회 조사 결과를 발표했다.

지난해 12월11일 광주시 서구 치평동 소재 광주대표도서관 건립 공사 현장에서 옥상층 콘크리트 타설 중 지지대(트러스 구조물)가 끊어지면서 건물이 무너졌다. 이 사고로 4명이 숨졌다.

이번 사고는 용접 시공 전 단계에 걸친 부실이 원인이었던 것으로 조사됐다. 사고 건물의 용접 접합부 강도는 설계 강도 대비 22~31% 수준에 불과했다. 시공 과정에서 건축물 하중이 점차 늘어나 용접 접합부가 끊어지며 무너진 것이다.

특히 도면과 달리 용접 부위에 이물질이 투입되면서 무너진 것으로 파악됐다. 접합 부분을 빈틈없이 채우는 용접 기법인 ‘완전용입용접(CompleteJointPenetration)’을 해야 했으나 용접사가 임의로 철근을 넣은 것이다.

국토부 관계자는 통화에서 “용접 부위가 화학적으로 일체화돼야 하는데 철근이 삽입되면서 틈이 벌어진 것”이라고 설명했다.

또한 공사 현장에 검증되지 않은 용접사가 투입되고, 용접부 검사 등 현장 관리를 제대로 하지 않은 점도 사고에 영향을 미친 것으로 조사됐다.

조사위는 이 사업과 이해관계가 없는 산·학·연 전문가 11명으로 구성됐다. 조사위는 현장 조사, 관계자 청문, 품질 시험, 정밀 구조 해석 등을 통해 사고 원인을 조사했다.

국토부는 시공자와 건설사업관리자에 대한 영업정지 처분 등을 추진할 예정이다. 업무상 과실치사상 등 위법 행위에 엄정한 처벌이 이뤄질 수 있도록 경찰, 노동부 등 수사기관에 조사 결과를 공유한다.