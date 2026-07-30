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건설사 시공평가 1·2위는 삼성·현대…GS건설 3위 올라서며 ‘지각변동’

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본문 요약

삼성물산이 올해 건설업체 시공능력평가에서 1위를 차지했다.

공사종류별 실적으로 보면, 토목건축 부문은 현대건설이 1위였다.

토목은 대우건설, 건축은 현대건설, 산업·환경설비는 삼성이앤에이, 조경은 우미건설이 각각 1위를 차지했다.

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건설사 시공평가 1·2위는 삼성·현대…GS건설 3위 올라서며 ‘지각변동’

입력 2026.07.30 17:36

  • 유설희 기자

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국토교통부는 건설산업기본법에 따라 전국 건설업체 가운데 평가를 신청한 7만4천332개사를 대상으로 실시한 ‘2026년도 시공능력평가’ 결과를 30일 공시했다. 국토부 제공

국토교통부는 건설산업기본법에 따라 전국 건설업체 가운데 평가를 신청한 7만4천332개사를 대상으로 실시한 ‘2026년도 시공능력평가’ 결과를 30일 공시했다. 국토부 제공

삼성물산이 올해 건설업체 시공능력평가에서 1위를 차지했다. 현대건설은 2위를 유지했고, GS건설은 두 계단 상승해 3위에 올랐다.

국토교통부는 전국 건설업체 중 평가를 신청한 7만4332개사를 대상으로 실시한 ‘2026년도 시공능력평가’ 결과를 30일 공시했다. 평가 신청 업체는 전체 건설업체 8만8424개의 84.1%다.

토목건축공사업 시공능력평가에서 삼성물산은 1위(평가액 34조8785억원)를 차지했다. 현대건설은 2위(18조2714억원)였다. GS건설은 지난해보다 두 계단 상승해 3위(11조668억원)를 기록했다.

현대엔지니어링은 두 계단 상승해 4위였다. 지난해 3위였던 대우건설은 5위로 내려갔다. 6위는 DL이앤씨, 7위는 롯데건설, 8위는 포스코이앤씨, 9위는 SK에코플랜트, 10위는 HDC현대산업개발이었다.

공사종류별 실적으로 보면, 토목건축 부문은 현대건설(10조9000억원)이 1위였다. 2위는 삼성물산(9조7000억원), 3위는 현대엔지니어링(7조8000억원)이었다.

토목은 대우건설(1조8000억원), 건축은 현대건설(9조3000억원), 산업·환경설비는 삼성이앤에이(7조4000억원), 조경은 우미건설(918억원)이 각각 1위를 차지했다.

주요 세부 공사종류별 실적에서 도로 부문 1위는 GS건설(8382억원)이었다. 철도 1위는 포스코이앤씨(3415억원), 아파트 1위는 현대건설(7조원)이었다.

국토부는 건설산업기본법에 따라 전국 건설업체의 최근 3년간 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가해 그 결과를 매년 7월 말 공시하고 있다. 발주자가 검증된 건설사업자를 선정할 수 있도록 정보를 제공한다는 취지다.

평가 결과는 공공입찰 참가자격 제한, 민간 시공사 선정, 신용평가 등 기준으로 활용된다.

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