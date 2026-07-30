문체위 국힘 윤용근, 정몽규에 “더 배려해야 하는데··송구합니다” 청문회 중 문자 논란

정몽규는 “신경써주셔서 감사” 답장 윤 의원, 관련 보도 논란 되자 신상 발언 “친분 관계 있지만…질문은 준비대로 해”

국회 문화체육관광위원회 소속 윤용근 국민의힘 의원이 30일 대한축구협회 청문회 증인으로 국회에 출석한 정몽규 전 대한축구협회장에게 “더 잘 배려해 드려야 하는데··송구합니다”라고 문자메시지를 보내는 장면이 취재진 카메라에 잡혔다.

서울신문은 이날 윤 의원이 정 전 회장과 문자메시지를 주고받는 윤 의원 휴대전화 화면을 촬영해 공개했다. 윤 의원은 정 전 회장에게 “회장님, 국민의힘 윤용근 의원입니다. 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데··송구합니다”라는 문자메시지를 보냈다. 정 전 회장은 “신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다. 정몽규 드림”이라고 답했다.

정 전 회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독은 이날 청문회에 증인으로 출석했다.

윤 의원은 보도가 나오자 청문회에서 신상 발언을 통해 “사실은 개인적 친분 관계가 있었는데 배려하지 못해 송구하다고 했다”며 “그 부분에 대해서는 오후에 세게 (정 전 회장에게) 질문했던 건 다들 아실 것”이라고 말했다. 윤 의원은 “(자료 등이) 오고 간 것 없었고 이걸로 인해 청문회가 문제가 있다거나 부실했다거나 이렇게 생각하지 않는다”며 “사적인 건 사적이고 공적은 공적이다. 질문은 준비대로 했고, 왜 청문회장에서 문제가 되는지 이해가 (가지 않는다)”고 말했다.