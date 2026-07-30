폭염 속 밭일 나선 90대 또 숨져···전북 온열질환 사망 2명

35도 안팎의 폭염이 이어지는 가운데 전북에서 밭일을 하던 90대 노인이 온열질환으로 숨졌다.

30일 경찰과 전북도 등에 따르면 전날 오후 4시쯤 김제시 하동의 한 밭에서 A씨(92)가 쓰러져 숨진 채 발견됐다.

A씨를 만나러 온 지인이 쓰러져 있는 A씨를 발견해 경찰에 신고했다. A씨는 이날 오전 7시쯤 집을 나선 뒤 귀가하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨가 폭염 속 장시간 야외활동으로 온열질환으로 숨진 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

앞서 지난 26일에도 김제시 청하면의 한 밭에서 작업하던 B씨(96)가 온열질환으로 숨졌다. 이로써 전북지역 온열질환 사망자는 2명으로 늘었다.

폭염이 장기화하면서 온열질환자도 빠르게 늘고 있다. 질병관리청 온열질환 응급실감시체계에 따르면 감시가 시작된 지난 5월 15일부터 29일까지 전북지역 누적 온열질환자는 113명이다. 이 가운데 44명(38.9%)은 최근 일주일(23∼29일) 사이 발생했다.

전북에는 폭염특보가 이어지는 가운데 이날 낮 최고기온은 군산 35도, 고창 34.6도, 남원 34도, 전주 33.8도 등을 기록했다.

전북도는 당분간 낮 최고기온이 35도 안팎까지 오르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤다.

전북도 관계자는 “낮 시간대 농작업 등 야외활동은 가급적 자제하고, 불가피하게 외출할 경우에는 수분을 충분히 섭취하고 그늘에서 충분히 쉬는 등 폭염 행동요령을 지켜달라”고 말했다.