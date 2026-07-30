당·정·청 선거 입장 조율? 김민석 “그런 일 없다” 일축

친청계 분산 투표 합리화엔 “과도한 역사 왜곡” 신천지 의혹 제기 ‘선거 유불리’ 아닌 ‘시비 문제’ 새벽 당대표 시대 열고 3개월 내 민주당 환골탈태

더불어민주당 김민석 당대표 후보는 6·3 지방선거 이후 당·정·청이 조율해 선거 결과에 대한 입장 표명을 했다는 정청래 후보의 주장에 대해 “그런 일은 없다”고 일축했다.

김 후보는 30일 <경향티비> ‘구교형의 정치비상구’에 출연해 “당·정·청이 선거 결과에 대한 규정을 협의할 정도로 평화롭지 않았다. 다들 멘붕이 왔기 때문에 그렇다”고 말했다.

전날 정 후보는 TV 토론에서 “(지방선거 다음 날인) 6월 4일 당·정·청이 조율해서 당 대표 입장을 표명했고, (선거 결과를) 패배로 규정하는 순간 이재명 정부와 당이 1년 통째로 패배로 낙인이 찍힐 수 있으니 승리로 일단 규정했다”고 밝혔다.

김 후보는 이재명 대통령의 선거 평가가 정 후보와 다르다는 점을 근거로 제시했다. 그는 “대통령께서 제일 먼저 솔직하게 사과도 하고 ‘표정 관리가 며칠 안 됐다’는 얘기도 하면서 성공이라고 하긴 어렵다는 규정을 내렸다”고 말했다.

김 후보는 정 후보가 친청계 최민희·이성윤·한민수 최고위원 후보 지지자들의 출생 월에 따른 분산 투표 전략에 대해 “노무현, 문재인 전 대통령 시절 때도 있었다”는 취지로 답한 점도 비판했다.

김 후보는 “정확하게 그런 상황을 우리 당헌·당규가 위법이라고 하고 있다”면서 “그것을 통상적이고 자발적이라고 하고 노무현·문재인까지 파는 것은 과도한 역사 왜곡”이라고 주장했다.

또 김 후보는 이번 전당대회에서 신천지 개입 의혹을 제기한 것은 ‘선거 유불리’가 아닌 ‘시비의 문제’를 가리는 차원이라고 설명했다.

그는 “(전당대회 득표 전략으로는) 무조건 마이너스”라며 “그런 유불리로 따지면 할 수 없는 일이다. 옳으냐 그르냐를 갖고 판단한 것”이라고 밝혔다.

김 후보는 “제가 계엄에 대해 문제 제기를 했을 때 ‘맛이 갔냐’는 반응이 많았다”며 “심지어 나중에 고백을 들었는데 우리 당 의원들조차도 안 믿었다”면서 이같이 말했다.

김 후보는 당대표 되면 ‘새벽 민주당’을 만들겠다고 밝혔다. 그는 “새벽 총리에서 새벽 당대표로 가야 되겠다는 생각을 하고 있다”면서 “촉수가 무섭게 움직이는 당으로 3개월 내에 대변모시키겠다”고 말했다.

그러면서 매주 2회 정도 시도당에 상주하고 첫 번째 목적지는 내년에 재보선이 열리는 강원도당이라고 했다.

김 후보는 다음주부터 하루 20시간 선거운동에 돌입한다. 그는 “새벽 4시 부터 자정까지 전국에 우리가 필요한 곳들을 찾는 방식”이라면서 “그렇게 해야 할 만큼 당과 정부 그리고 제가 절박하다”고 말했다.