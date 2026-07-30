최태원, 처음으로 SK하이닉스 주식 샀다···보통주 3620주 매수 “책임경영 차원”

보통주 3620주 매수…종가 기준 47억8564만원 SK하이닉스 주식 첫 장내 매수 “책임경영 의지” ‘주주환원’ 미흡 등 주주 반발에 달래기 나선 듯

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 보통주 3620주, 약 48억원어치를 매수했다. 최 회장이 SK하이닉스 주식을 장내에서 직접 매수한 건 이번이 처음이다. SK하이닉스 주가가 연일 곤두박질치는 상황에서 ‘책임경영’을 강조하며 주주 달래기에 나선 행보로 보인다.

30일 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 이날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매수했다. 이날 종가인 132만2000원을 기준으로 하면 매입 규모는 47억8564만원이다. 정확한 매입가는 매입 시점에 따라 달라질 수 있다.

최 회장은 지금까지 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유하지 않고 있었다. 대신 최대 주주인 SK스퀘어를 통해 영향력을 행사해왔다. 이번 매수로 최 회장 개인 보유 주식은 3620주(0.00%)가 됐고, SK스퀘어가 보유한 1억4610만주(20.00%)를 포함한 최대 주주 및 특수관계인 보유 주식은 1억4612만8151주로 집계됐다.

SK그룹은 최 회장의 이번 보통주 매수가 책임경영 의지를 확인하기 위한 조치라고 밝혔다. SK그룹 관계자는 “최근 최 회장이 SK하이닉스 주식을 장기 보유하라는 취지의 발언을 자주 했고 이에 말이 아닌 행동으로 책임을 지겠다는 뜻으로 이해해달라”고 말했다.

앞서 최 회장은 지난 17일 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주가에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향한다”며 “샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 말했다.

SK그룹은 또 “별도의 거래 계획 사전 공시 없이 매입할 수 있는 최대 규모의 주식을 산 것”이라고 밝혔다. 현행 자본시장법은 상장사 임원과 주요 주주가 50억원 이상 또는 발행주식 총수의 1% 이상을 거래하려면 거래일 30일 전 거래 목적과 금액, 기간 등을 공시하도록 하고 있다.

다만 일각에선 전날 2분기 실적을 발표하면서 구체적인 주주환원 방안을 밝히지 않아 주주들의 반발이 확산하자 주주 달래기에 나섰다는 평가도 나온다. 전날 SK하이닉스의 주가는 9% 이상 하락했다.

SK하이닉스는 콘퍼런스콜 당시 “ADR(미국주식예탁증서) 공모 관련 규제와 절차상의 제약으로 공개되지 않은 새로운 중요 정보를 현시점에서 추가로 말씀드리는 데는 제약이 있다”며 “구체적인 환원 방안이 확정되는대로 연내 시장과 공유하겠다”고 말했다.