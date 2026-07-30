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최태원, 처음으로 SK하이닉스 주식 샀다···보통주 3620주 매수 “책임경영 차원”

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본문 요약

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 보통주 3620주, 약 48억원어치를 매수했다.

SK그룹은 최 회장의 이번 보통주 매수가 책임경영 의지를 확인하기 위한 조치라고 밝혔다.

SK그룹 관계자는 "최근 최 회장이 SK하이닉스 주식을 장기 보유하라는 취지의 발언을 자주 했고 이에 말이 아닌 행동으로 책임을 지겠다는 뜻으로 이해해달라"고 말했다.

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최태원, 처음으로 SK하이닉스 주식 샀다···보통주 3620주 매수 “책임경영 차원”

입력 2026.07.30 19:43

수정 2026.07.30 19:53

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  • 손우성 기자

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보통주 3620주 매수…종가 기준 47억8564만원

SK하이닉스 주식 첫 장내 매수 “책임경영 의지”

‘주주환원’ 미흡 등 주주 반발에 달래기 나선 듯

최태원 대한상공회의소 회장이 지난 18일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 폐회사를 하고 있다. 대한상공회의소 제공

최태원 대한상공회의소 회장이 지난 18일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 폐회사를 하고 있다. 대한상공회의소 제공

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 보통주 3620주, 약 48억원어치를 매수했다. 최 회장이 SK하이닉스 주식을 장내에서 직접 매수한 건 이번이 처음이다. SK하이닉스 주가가 연일 곤두박질치는 상황에서 ‘책임경영’을 강조하며 주주 달래기에 나선 행보로 보인다.

30일 금융감독원 전자공시에 따르면 최 회장은 이날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 매수했다. 이날 종가인 132만2000원을 기준으로 하면 매입 규모는 47억8564만원이다. 정확한 매입가는 매입 시점에 따라 달라질 수 있다.

최 회장은 지금까지 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 보유하지 않고 있었다. 대신 최대 주주인 SK스퀘어를 통해 영향력을 행사해왔다. 이번 매수로 최 회장 개인 보유 주식은 3620주(0.00%)가 됐고, SK스퀘어가 보유한 1억4610만주(20.00%)를 포함한 최대 주주 및 특수관계인 보유 주식은 1억4612만8151주로 집계됐다.

SK그룹은 최 회장의 이번 보통주 매수가 책임경영 의지를 확인하기 위한 조치라고 밝혔다. SK그룹 관계자는 “최근 최 회장이 SK하이닉스 주식을 장기 보유하라는 취지의 발언을 자주 했고 이에 말이 아닌 행동으로 책임을 지겠다는 뜻으로 이해해달라”고 말했다.

앞서 최 회장은 지난 17일 대한상공회의소 제주포럼에서 SK하이닉스 주가에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향한다”며 “샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 말했다.

SK그룹은 또 “별도의 거래 계획 사전 공시 없이 매입할 수 있는 최대 규모의 주식을 산 것”이라고 밝혔다. 현행 자본시장법은 상장사 임원과 주요 주주가 50억원 이상 또는 발행주식 총수의 1% 이상을 거래하려면 거래일 30일 전 거래 목적과 금액, 기간 등을 공시하도록 하고 있다.

다만 일각에선 전날 2분기 실적을 발표하면서 구체적인 주주환원 방안을 밝히지 않아 주주들의 반발이 확산하자 주주 달래기에 나섰다는 평가도 나온다. 전날 SK하이닉스의 주가는 9% 이상 하락했다.

SK하이닉스는 콘퍼런스콜 당시 “ADR(미국주식예탁증서) 공모 관련 규제와 절차상의 제약으로 공개되지 않은 새로운 중요 정보를 현시점에서 추가로 말씀드리는 데는 제약이 있다”며 “구체적인 환원 방안이 확정되는대로 연내 시장과 공유하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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