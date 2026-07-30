경찰, ‘필로폰 투약’ 버스기사에 약물운전 혐의 적용

음주운전으로 적발됐다가 필로폰을 투약한 사실까지 드러나 수사를 받아온 40대 시내버스 기사에게 경찰이 약물운전 혐의를 적용할 방침이다.

경기 안산단원경찰서는 마약류 관리법 위반 및 도로교통법 위반(약물운전·음주운전) 혐의로 중국 국적의 A씨(40대)를 구속 상태로 검찰에 송치할 계획이라고 30일 밝혔다.

A씨는 지난 5월 말부터 최근까지 SNS를 통해 필로폰을 10여 차례 구매해 주거지 주변 차 안에서 투약한 혐의를 받는다. A씨는 또 필로폰의 영향을 받고 있는 상태에서 시내버스를 운행한 혐의도 받는다.

앞서 A씨는 지난 23일 시흥에서 술자리를 가진 뒤 안산 집까지 13㎞가량 음주운전을 하다가 도로 한가운데 차를 세워놓고 잠에 들었다가 경찰에 적발됐다.

경찰은 차량 내부 수색 과정에서 필로폰 투약 도구를 발견했고, 마약 간이 검사를 실시한 결과 필로폰 양성 반응이 나타났다.

경찰은 A씨가 마약을 투약한 방식으로 필로폰을 투약할 경우 약물 영향이 12시간 지속한다는 점을 고려해 약물 운전 혐의도 적용하기로 했다.

도로교통법은 약물의 영향으로 인해 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전한 사람에 대해 5년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 이는 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1000만원 이하의 벌금에 해당하는 면허 취소 수준의 음주운전 처벌 기준보다 높은 것이다.