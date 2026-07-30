“페도로우가 우리의 희망이다.”



수천명의 시민들이 키이우 광장으로 쏟아져 나와 해임된 우크라이나 국방부 장관 미하일로 페도로우에 대해 외친 구호다. 시위에 참여한 한 여성은 페도로우에 관해 “그의 재임 기간 우리는 큰 변화를 느끼고 목격했다”고 말했다. 전쟁터의 총성과 맞물려 터져나온 이 함성은 단순한 정치적 구호가 아니다. 21세기 현대전의 패러다임을 둘러싼 국가 존망의 사상전(思想戰)이자 철학의 격돌이다.



사건은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 서로 마찰을 빚던 페도로우 국방장관과 올렉산드르 시르스키 총사령관을 동시 해임한 데서 시작되었다. 과거 러시아군에서 익힌 전통적인 포병 화력과 진지전, 군사적 손실을 감수하더라도 목표를 달성하려는 ‘재래전의 대명사’ 시르스키 총사령관. 그리고 인공지능(AI)과 드론, 실리콘밸리의 기술 네트워크로 비대칭적 전장 지배를 추구한 ‘지능화 전쟁의 선구자’ 페도로우 장관. 두 사람의 정면충돌은 전통적인 재래전과 미래 비대칭전을 신봉하는 전략의 충돌이다.



페도로우는 정규 군사교육을 이수한 전통 군인이 아니다. 불과 30대 초반의 소프트웨어 엔지니어 출신이다. 수십년간 러시아군 체제에서 뼈가 굵은 장성들보다 그가 야전 전략을 더 잘 안다고 볼 수는 없을 것이다. 그러나 전쟁 발발 직후 디지털혁신부 장관으로서 그가 보여준 성과는 가히 독보적이었다. 그는 실리콘밸리의 빅테크들과 긴밀히 협력해 스타링크 통신망, 상용 드론 소프트웨어, AI 기반 타격 알고리즘, 민간 행정·구호·교육 앱 ‘디야(Diia)’를 전쟁 수행체계로 일체화했다.



압도적 수량의 러시아 재래식 강군을 무력화하며 ‘소프트웨어가 하드웨어를 압도하는’ 신문명의 전장 지평을 연 페도로우에 서방은 열광했다. 미국 전쟁연구소는 “페도로우의 기술 관료적 접근은 관료주의에 찌든 재래식 군사 기구의 병목 현상을 파괴하고, 드론·AI 기반의 ‘상향식(Bottom-up) 혁신’을 전장에 이식한 주역”이라고 평가했고, 외교전문지 포린 어페어스는 “최첨단 기술 생태계를 군사 물류 및 전술과 실시간 융합시킨 ‘지능화 시대 전장 건축가’의 전형”이라고 했다.



그러나 이런 페도로우가 디지털혁신부 장관에서 국방장관으로 이동하자 구소련식 순혈주의에 물든 군사 엘리트층과의 마찰은 필연적이었다. 비디오 게임처럼 전쟁을 인식하는 엔지니어의 국방장관 부임은 재래식 군사 교범에 매달려온 고위 장성단에게 문화적 파탄에 가까운 충격을 주었다.



바깥세상의 전장은 이토록 무서운 속도로 지능화·무인화 체계로 변모하고 있다. 그러나 대한민국 국방의 현주소는 어떠한가. 최근 국방부 장관 탄핵 청원과 정치권 갈등의 한복판에 ‘육해공군 3사관학교 통합안’이 부각되고, 예비역 조직들의 거센 반발이 정치권 대결로 번진 모습은 한심하다 못해 기이하기까지 하다. 오랜 사관학교의 혈통주의에 기반하여 전통적 군사사상에 물든 예비역들이 결집해 세력화하고, 개혁에 반대하는 과정에서 전시작전통제권 전환을 반대하는 수십년 레퍼토리도 반복되고 있다. 이런 개혁 반대의 목소리는 러시아군 출신 시르스키 총사령관의 전통적 군사사상과 비슷해 보인다. 미래 전쟁을 고려해 군의 작전과 교육을 혁신하고, 구조와 체질을 혁신하는 것은 극히 당연한 순리다. 스스로 운명을 개척할 수 있는 자율성이 거세되고, 여전히 미군에 의존하면서 사관학교 혈통을 고집하는 사고에는 이런 개혁을 수행할 뱃심도 없고, 상상력도 없다.



만일 예비역들이 진정으로 국가 존망을 걱정한다면 다른 방향으로 정부를 비판했어야 했다. 나는 이재명 대통령이나 안규백 국방장관이 새로운 기술 전쟁의 패러다임을 전면적으로 학습하고 군의 비전과 혁신 방향을 진지하게 제시했다는 소식을 들어본 바가 없다. 아직까지 한국군에는 제대로 된 개혁의 주체가 보이지 않는다. 이 상태라면 연간 60조원에 달하는 거대한 국방예산이 과연 고비용·둔중한 플랫폼 중심의 재래식 무기를 사들이는 데 낭비되지 않고, 미래전에 맞게 제대로 투입될 수 있을지 심각한 의문이 들지 않을 수 없다. 장년의 한국군은 몸집은 커졌는데 여전히 미군의 그늘에서 안주하며, 사고는 바뀌지 않는 혁신의 사각지대가 될지도 모른다. 지금 한국군에 필요한 것은 ‘혈통’에 대한 맹신이 아니라 ‘기술과 전략’에 대한 철학적 성찰이다. 자율 무인체계, 네트워크 융합, 신속 대응 전력으로 대전환을 이루지 못한다면, 우리가 지켜온 국방의 보루는 미래 전장에서 허망하게 무너져 내릴 것이다.